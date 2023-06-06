內地高考｜男老師集體跳女團舞　冀為考生解壓　現場尖叫聲一片

內地高考將於周三（7日）拉開帷幕，甘肅隴南一間中學的男老師集體跳女團舞，冀以歡快的氛圍為高考學生緩解壓力。



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網傳影片顯示，在隴南市西和縣第二中學的2023屆高三畢業典禮上，近20名男老師在舞台上站成兩排，隨着《Nobody》音樂的響起，男老師們開始舞動，引爆現場歡快氣氛。有現場同學表示，沒想老師們會這麼用心，為了給高三學子解壓也是煞費苦心，「同學們一邊看一邊尖叫歡呼，非常的開心。」

《Nobody》是韓國女團Wonder Girls，2008年發行的首張EP中的一首歌曲，曾經紅遍全球。

男老師們的舞蹈亦引發網民評論：

「誰沒有個少女心呢。」

「師生關係就應該這樣啊，而不是居高臨下耍權威。」

「跳的居然是nobody！感覺昨日重現了！」

「平時一本正經威嚴莊重的老師，忽然挑可愛風的舞蹈，一直以來朝夕相處的小朋友們會很喜歡。」

「現在當老師越來越難了，沒有點才藝都不好意思教學了​。」



高考可謂所有內地考生一生中最重要的考試，而有關高考的風俗亦一直存在，包括考生家長穿旗袍送考寓意「旗開得勝」；考生身着有「剔號」標誌的服裝寓意「答得全對」。

據教育部網站消息，2023年全國高考報名人數1291萬人，較去年增加98萬人，再創歷史新高。