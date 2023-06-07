內地男不滿酒店環境欲退房　竟遭店長「砍頭」威脅

住酒店想退房卻遭威脅「砍頭」？這荒誕的一幕近日發生在來自湖南長沙的姚先生上。據他反映，自己在武漢入住一酒店，出於想要房間被訂、不滿酒店衛生等原因決定退房，然而在溝通過程中不但被酒店店長強行搶手機，對方更對他稱「我要把你頭砍下來」等威脅話語，最後驚動警方。



姚先生表示，他5月30日到武漢，當晚與朋友在江漢路步行喝了許多酒，於是便在附近找了家酒店住。不過他覺得房間臨街，晚上很吵，且覺得酒店名字有點擦邊，叫柏漫影院酒店，令他誤認為是品牌酒店「柏曼」。翌日，見外邊下雨，他便想著換個房間續住一晚，不過在準備辦入住時，卻發現其他顧客已搶先訂下心儀房間。

綜合考慮酒店衛生環境後，姚先生決定退房，不過前台表示不能退房費，只能退押金，態度十分惡劣。更甚的是，當他拿出手機拍攝時，前台哭著致電店長，稱姚先生罵她、兇她。之後店長到來後未聽姚先生解釋，便強行搶走搶走手機，還說出了「我要把你頭砍下來」等威脅話語。最後雙方均報警。

事件令姚先生氣憤難平，決定向公眾曝光。周日（4日），涉事酒店店長張先生回應稱，前台工作的女孩只有18歲，5月中旬剛上班，當時估計心裡不爽，語氣重了點，後來看了監控也得知姚先生並沒有罵她，只是語氣重。不過他希望客人能夠刪掉影片，因擔心這會令女孩被網暴，當時也正因此僵持，「我說那你不刪我來刪」。

張店長承認涉及肢體衝突，也說出過「砍頭」等類似話語，「確實當時比較氣，而且我腰部剛剛做了開放性手術，不太能動」。對於姚先生索賠10萬元，張店長表示不太正常，強調目前還是希望能和對方積極溝通，刪除影片、化解隔閡。