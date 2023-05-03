客棧床底藏屍案｜死者家屬：女兒與兇手不認識　曾被威脅禁止報案

近日，有住客在網上評論稱，4月20日入住西藏拉薩古藏殊華客棧後在床底發現死屍。警方其後通報，4月21日，受害人王某在拉薩古藏殊華客棧內遇害，兇手坐火車逃亡期間落網。

5月2日，死者家屬發文揭開更多案件細節。家屬表示，死者和兇手互不認識，卻遭遇無妄之災，希望當局嚴懲兇手，並質疑酒店方未盡到管理責任，間接導致悲劇發生。



死者家屬介紹，女兒在西藏自治區拉薩市旅遊期間，於4月20日凌晨不幸遇害。4月22日凌晨，他們得知噩耗後已安排親人趕往拉薩了解案件。

家屬提到，女兒與兇手互不認識，卻遭遇無妄之災，害死他鄉。兇手作案後更實施轉移藏匿屍體、破壞作案現場、威脅禁止家屬報案，並製定計劃潛逃等一系列惡劣行徑。目前，家屬最大的請求是必須嚴懲兇手，捍衛法律的尊嚴，告慰女兒的在天之靈。

家屬表示，兇手已經落網，但酒店方在本案中負有不可推卸的安全保障與管理責任。一方面，酒店在兇手無力支付住宿費用的情況下，仍為其辦理入住，無疑間接導致女兒遇害。

另一方面，女兒遇害後，遺體被兇手轉移並藏匿於酒店房間，但該酒店未及時發現異常，並在女兒沒有辦理退房手續，亦未能與她取得聯繫的情況下，錯誤地認為她已自行離開。

家屬稱，報案後，拉薩警方才得以着手調查並發現女兒的遺體。截至目前，古藏殊華客棧仍未與他們聯繫，也未解釋說明上述行為，希望酒店方能夠盡快表明態度。

死者家屬發文。（北京青年報）

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酒店發生命案，通常是酒店工作人員第一時間發現報警，但本次是住客多次聞到異味，要求換房後才得悉有人遇害。

據網上圖片顯示，與命案同款房型的床舖，床架距離地面至少有10至15厘米空隙，清潔員收拾房間、打掃床底時，很容易會發現異常。由此可見，該客棧服務人員在日常管理中，對異味等問題幾乎是毫不警覺。

網上圖片顯示，與命案同款房型的床舖，床架距離地面至少有10至15厘米空隙。（ctrip）

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律師：酒店先賠償住客，再向兇手追責

與受害者「同眠」的住客曾要求涉事客棧賠償，但對方表示「這個事情，我們（客棧）也是受害者，我們還在配合警方調查」。

對於客棧是否要負責，有律師指出，根據《消費者權益保護法 》第7條規定：消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受損害的權利。消費者有權要求經營者提供的商品和服務，符合保障人身、財產安全的要求。

另《民法典》規定，賓館、商場、車站、機場、娛樂場所等經營場所，若因另外人行為造成他人損害，需要由第三人來承擔責任；同時，經營者、組織者要承擔相應的補充責任，但事後可向第三人追討賠償。

前述律師稱，消費者可向市場監管部門投訴反映，要求客棧賠償，也可自行提起起訴要求賠償，客棧再向疑兇提起民事賠償。