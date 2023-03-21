殺妻分屍後丟化糞池　曾淡定受訪尋妻　兇手今被執行死刑

2020年7月5日，浙江杭州市發生一宗殺妻分屍案，兇手許國利因家庭矛盾，趁妻子來惠利熟睡之際將其殺害，後分屍拋棄，並將部分屍塊從馬桶沖入化糞池。2022年4月8日，法院二審判處許國利死刑。

經最高人民法院核准，今日（21日），杭州市中級人民法院依照法定程序對許國利執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。



2022年4月8日，法院對案件進行二審宣判，並維持對許國利的死刑宣判。（「浙江天平」微信公眾號）

據此前報道，2020年7月6日，來惠利的女兒發現母親離奇失蹤，報警求助。警方翻查閉路電視紀錄，並在屋苑內外及周邊多次搜尋，仍未發現來惠利的任何蹤跡，遂懷疑並非簡單的失蹤事件。

來惠利證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍。（網上圖片）

警方確認來惠利沒有離開過屋苑後，先後在屋苑展開4次地氈式排查，排除她是自行出走及其他人員作案的可能，並懷疑其丈夫許國利有作案嫌疑。

最後，警方將目標轉向已經檢查過的化糞池，安排吸糞車進行抽取作業，沖洗篩查抽取出來的污穢物，結果在現場提取檢測後發現有疑似人體組織，經DNA比對確認屬於來惠利。

推薦閱讀：浙江離奇命案｜查看6000小時閉路電視 警方抽化糞池污物終揭真相

+ 2

許國利在殺妻分屍後曾多次上鏡接受內媒採訪，受訪過程中他的表現異常冷靜，更分析妻子「失蹤」原因，「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」

2020年7月23日，專案組對許國利刑事傳喚，經9小時審訊後招供，被警方依法刑事拘留；7月30日，杭州市公安局以涉嫌故意殺人罪提請批准逮捕許國利。同年8月6日，杭州檢察院通報，以涉嫌故意殺人罪依法對許國利批准逮捕。