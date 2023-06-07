26年前喊「坐萬事得會塞車」成經典！梁家輝今成代言人　網民笑翻

65歲香港影帝梁家輝在兩岸三地都有高人氣。他在1997年岀演的《黑金》中有一句經典台詞「你坐馬自達（日本第五大汽車廠萬事得，Mazda），怪不得你塞車」曾成為成為各地網民調侃馬自達必用的網路梗，



日前，網絡上突然流傳一張梁家輝拿著萬事得最新CX-50模型車的照片，可見他神情認真的看著手中的汽車模型。此外，萬事得也公布一張疑似是梁家輝背影的圖片要大家猜猜CX-50代言人，更稱「與萬事得淵源頗深」、「香港金像獎影帝」。



網民笑稱，事隔26年後，萬事得不但不在意，反而還逆向操作，邀請梁家輝擔任中國萬事得CX-50的代言人，在微博和台灣網絡論壇PTT都引發網民熱議。

綜合台媒報道，1997年梁家輝在《黑金》裡說出的經典台詞時至今日，都還是網絡熱話。報道指，先前曾有台灣網民在PTT上詢問：「經常塞車，買什麼車好？」意外釣出一批：「我們坐的都是賓士、勞斯萊斯，你坐馬自達，怪不得你塞車。」來回應，

梁家輝自己則曾在受訪時替萬事得緩頰，「開馬自達怎麼會塞車呢？我說的是開馬自達像賽車，當年是我中文不好」，網友對此則留言，「笑死這個操作我覺得可以」、「現在看，真的有夠好笑，《黑金》是神劇」。

網民指出，梁家輝如今真的成為萬事得的代言人，「26年前的片段成為了經典中的經典」。