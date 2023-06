中國F1賽車手周冠宇遭解說稱「Chinaman」　英媒道歉：將謹慎措辭

在周日(4日)進行的F1賽車西班牙大獎賽中,英國Sky Sports F1賽車知名解說Martin Brundle在一次過彎解說時,對中國F1車手周冠宇使用了歧視性詞彙「Chinaman(中國佬)」,引發內地民眾的譴責批評。



Martin Brundle在解說時對來自各個國家的賽車手的描述是「the German, the Chinaman, the man from Japan」。「Chinaman」這個詞語在西方文化中是明顯帶有貶低及歧視色彩的詞彙,是對華人的不尊重。

Sky Sports解說Martin Brundle (網絡資源圖)

針對此事,內媒《環球時報》向Sky Sports致信詢問,Sky Sports在回信時表示,Martin Brundle已被提醒「需要在直播期間謹慎措辭」,稱這是一個「錯誤的表達」,並對造成的任何冒犯表示道歉。

據悉,中國F1車手周冠宇在周日進行的西班牙大獎賽上獲得第九,收穫2個積分。也是他本賽季第二次躋身前10。

雖然Sky Sports已對此道歉,但內地車迷則要求Martin Brundle本人道歉。也有海外觀眾在社交媒體上聲討,稱「只要了解歷史就能明白為什麼這是個歧視性詞彙」,認為Martin Brundle應該「學習歷史,並道歉」。