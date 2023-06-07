南昌動物園黑熊瘦成老鼠？　園方：狀態正常，夏天脫毛才顯瘦

江西南昌動物園的黑熊，近日被人發現骨瘦如柴，瘦成老鼠模樣，令不少網民質疑園方未有妥善照顧動物。

6月5日，園方解釋，黑熊一直由專人定期飼養，因為夏天會脫毛，整體會顯得更瘦。



網傳圖片顯示，一名男子正在投餵一隻雙腳站立的黑熊，但黑熊的體型明顯更瘦削。有網民直言「太瘦了吧」、「上次去的時候還很胖」，甚至質疑「這體型真的是熊嗎，還不及人高」、「遠看還真像老鼠」。

南昌動物園負責處理投訴的工作人員表示，園內的黑熊由專人定期飼養，因長期缺乏運動，皮會比較鬆，而且夏天會出現脫毛、掉毛現象，整體看上去會顯得更瘦。

南昌動物園有黑熊骨瘦如柴。（上游新聞）

園方解釋，該隻黑熊狀態正常，其體型本身並不大，站立也是自然行為，非人為強迫。對於前述提到的「黑熊瘦成老鼠」，園方回應稱，每隻黑熊的體型不一，野生動物與寵物不同，並不過分追求肥胖，體重在正常可控範圍即可。

其次，動物在冬夏季節毛髮量也有差別。在冬天，動物會自行增加身體的脂肪量，吃得較胖，皮毛也較為厚實，相對顯得更肥；在夏天，會出現脫毛、掉毛情況，看上去會顯得更瘦。除了黑熊，駱駝、老虎、熊貓等動物也有同樣情況，均屬正常。

園方又稱，南昌動物園為公益性質的動物園，不存在壓縮飼養成本或者剋扣動物口糧的問題。對於園內動物的身體狀況，園方隨時都會關注。若有動物出現不適，園方也會及時救治並取消對外展示。

網民睇法：

和印像中的大黑熊差別好大



好像個人裝的



希望真的只是夏天脫毛



這隻黑熊明顯是瘦啊，不是脫毛啥的



我怎麼沒見大熊貓脫毛脫成成這樣



原來沒毛的熊這麼小隻



一點也沒有熊樣

