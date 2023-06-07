四不像｜罕上加罕「2隻天馬神獸」同框現身　保育員：史上首次！

相機拍下珍貴動物的畫面，總是會讓研究團隊為之振奮。



一名自然保護區工作人員在整理野外紅外線相機的影片時，發現兩隻稀有的「天馬神獸」竟然一起同框出現，由於這種生物通常都是單獨行動較多，竟然出現罕見的同框景像，讓研究員開心直呼「這是頭一次拍到這樣的珍貴景象」。

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綜合內媒報道，廣東省象頭山國家自然保護區工作人員日前在整理紅外線攝影機拍下的畫面時，意外看到有著「天馬神獸」之稱的中華鬣羚罕見影片。

從影片中可以看到，兩隻中華鬣羚同時出現在畫面中，牠們正在草地上漫步，像是在找尋吃的東西。

工作人員接受採訪時興奮表示，這次的畫面是象頭山國家自然保護區第三次拍攝到中華鬣羚的身影，更令人開心的是，這次的畫面是保護區內史上2隻中華鬣羚同時出現在相機前的珍貴畫面，「這也說明在我們長久努力的保護下，保護區的生態環境和生物多樣性越來越好了」。

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象頭山國家自然保護區近年來為了加強對珍貴野生動物的監測，在整個國家公園內擺放了85台紅外線攝影機，根據官方統計，該保護區自從架設這麼多台攝影機以來，已經陸續觀測到中華鬣羚、白鷳、豹貓、鼬獾等40多種野生動物的生態，拍下許多珍貴的紀錄影像。

中華鬣羚別名為天馬、山驢子，因為有著鹿角、牛蹄、羊頭及驢尾，因此也有一部分內地網友管牠叫「四不像」。該物種只分布在中國內地南部以及中南半島地區，主要棲息在針闊混合林或是灌木林中。

儘管長得跟山羊很像，但可以透過白色鬃毛及體型去分辨兩者的差異。中華鬣羚由於具有特有種的特殊性，目前被中國政府列為國家二級保護野生動物。

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