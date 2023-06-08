女童遊迪士尼疑遭黃牛打尖兼惡意推倒　面部多處傷痕　警已介入

近日，有內地網民在抖音、小紅書等社群平台連續發帖表示，其5歲女兒在上海迪士尼遊玩時遭黃牛黨打尖兼惡意推倒，致面部多處明顯傷痕，引發廣泛關注。



據該網民自述，她和女兒6月6日到上海迪士尼遊玩，在排隊打卡Frozen劇場時，有三名「黃牛」在站在後方。劇場開放時，一名「黃牛」從背後故意推倒其女兒，導致孩子臉部貼地飛出去三四米，她亦在衝力下被甩出去，而肇事者則徑直離開。

該網民指，女兒被嚇哭，臉部擦傷血流膿水，手腕折地，膝蓋磕地無法站立，眼眶嚴重擦傷。事發後，有醫務人員和主管前來查看情況進行簡單處理，並提供了輪椅。該網民表示，她隨後報警，警方到達後，她要求園區配合警方通過閉路電視畫面找到肇事者。

據內媒《上游新聞》報道，當事人自述，自己是在上海工作的一位「寶媽」，很早就買了上海迪士尼的年票，雖然去得不多，但也不是第一次帶女兒遊玩。她表示，相關證據已提交警方，當天會調取監控，女兒的臉部可能留疤，醫生說「會色素沉澱，膚色不均勻」。

上海轄區警方指，當天接報後，因事發區域CCTV畫面質量較差，目前肇事者暫未找到，肇事者身分信息以及是否故意推人等還在核實中。

上海迪士尼工作人員表示，將全力配合公安部門調查，對小遊客的經歷深感難過並深表歉意。迪士尼同時提醒所有遊客遊玩時嚴格遵守樂園須知，包括勿在園內奔跑、排隊等候時尊重其他遊客、勿與他人發生衝撞、推搡等。

網民點睇：

重點不是黃牛，是惡意傷人



小女孩做錯了什麼



賣那麼貴的門票，買不起清晰一點的監控？



不敢一個人帶小孩去玩了



火車票黃牛都少了，迪士尼能不能學學



好漂亮的小姑娘啊

