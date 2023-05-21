廣東13歲留守女童遭4男子性侵　家長：60歲鄰居用零花錢誘騙

近日，廣東湛江西蓮村一名13歲少女疑被同村男子性侵的案件，引發關注。令人震驚的是主犯為女孩60多歲的鄰居。當地警方確認，嫌疑人龍某某已被刑拘；此外，另2名嫌疑人也被抓獲，還有一名嫌疑人正在追捕中。



據《北京青年報》報道，受害人小麗（化名）今年13歲，正在上小學六年級。其父親龍先生此前因盜竊罪入獄，母親在外打工，她和另外2個弟弟妹妹在老家跟着奶奶生活。

小麗父親龍先生稱，刑滿釋放回家後，他見母親照顧孩子辛苦，便幫手洗衣服，結果發現大女兒內褲上有血跡。「她今年13歲，我以為是來月經了，我也不方便問，讓我母親問她，但她說不是。」雖然當時並未太過在意，但兒子一句「有人給姐姐錢花」，讓他生疑。

某日，他在女兒手機上看到她與另據龍某某的聊天記錄時，才驚覺女兒被性侵。龍先生介紹，鄰居龍某某已六七十歲，自己與龍某某兒子從小一起長大。「他（龍某某）侵犯我女兒，還在微信上跟我女兒聊性生活，說得特別難聽。他給我女兒零花錢，還讓她不要告訴我。」

聊天記錄顯示，小麗曾多次向龍某某要零花錢，龍某某提醒小麗「注意別讓爸爸知道」。龍先生表示，一開始龍某某要跟孩子發生性關係，孩子並不願意，但龍某某用零花錢誘導，孩子便比較對方聽話。

龍先生稱，他曾找過龍某某，但對方想給錢「私了」，稱「給孩子買些補品補回來」，但被他拒絕。自己妻子也曾找過龍某某，而對方兒子卻說話難聽，讓他決定報警。

4月21日報警後，警方帶小麗到醫院進行身體檢查，並開了藥。警方介入後，嫌疑人龍某某曾委託他人找到龍先生，希望龍先生可以寫諒解書，但被龍先生拒絕。「龍某某希望自己被輕判，但他和家人對我們也沒有道歉。」

龍先生稱，自從他發現小麗被性侵後，小麗變得暴躁且流露出輕生念頭。自己雖然想帶孩子看心理醫生，但家中條件困難，希望以後能夠多陪伴孩子們，以彌補過去的缺失。

龍先生透露，性侵小麗的除了鄰居龍某某外，另外2個嫌疑人也已被抓，但有1個已逃跑。4人中，有3個是同村人，1個是隔壁村村民。

當地村幹部表示，警方已將嫌疑人龍某某抓獲，具體情況村裏並不了解，若警方有需要村裏會配合。湛江吳川市板橋派出所確認，嫌疑人龍某某已被刑拘，還抓獲了另外2名嫌疑人，目前還有1名嫌疑人正在追查中。