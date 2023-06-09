網紅寫賣同性色情小說獲刑8個月　引大量未成年閱讀情節涉亂倫等

曾因非法收費推薦基金欺騙網民而被通報的知名「財經黑嘴」曾鵬宇，去年8月又因撰寫售賣同性、亂倫色情小說，犯傳播淫穢物品罪獲刑8個月，他近日被刑滿釋放。



「財經黑嘴」曾鵬宇，因涉嫌犯傳播淫穢物品罪獲刑8個月。（微博）

據《紅星新聞》報道，有百萬粉絲的網紅曾鵬宇，持續逾十年更新撰寫累計上百萬字的色情小說，情節涉及同性、調教、孌童，其中還不乏父子亂倫等反人類内容。這些小說在眾多青少年群體中傳播，造成了極為惡劣的社會影響。

2021年9月，學生家長李先生發現還在讀小學的孩子，用手機閱讀「填坑的蒙面裁縫」撰寫的、在多平台發布的色情小說，更對其中的露骨内容感到震驚和憤怒。李先生表示，「填坑的蒙面裁縫」每次更新小說都會在微博通知，並引導粉絲去境外網絡閱讀。

法院認為，曾鵬宇傳播淫穢物品情節嚴重，其行為已構成傳播淫穢物品罪，依法應予刑罰處罰。（百度）

李先生續指，被引導到情色文學區中的粉絲有大量未成年男孩，看小說還需購買金幣付費。家長們通過查詢「填坑的蒙面裁縫」在網絡中的資料認為與曾鵬宇高度吻合。於是向北京市公安局東城分局報案。

根據「中國裁判文書網」公布的刑事判決書顯示，涉及的色情小說確為曾鵬宇撰寫。曾鵬宇出生於1975年，2018年7月被行政拘留14日，因涉嫌犯傳播淫穢物品罪於2022年8月8日被抓獲，同日被取保候審，同月28日被刑事拘留，2022年9月22日被逮捕。

曾鵬宇的微博帳號為「填坑的蒙面裁縫」。（微博）

北京市東城區人民檢察院指控，曾鵬宇自2018年至2022年間，在北京市東城區、北京市朝陽區家中等地，將本人撰寫的小說上傳至網站，經鑑定，涉及的小說為淫穢物品，在上述網站總點擊量達150餘萬次。法院認為，曾鵬宇傳播淫穢物品情節嚴重，其行為已構成傳播淫穢物品罪，依法應予刑罰處罰。2023年2月17日，北京市東城區人民法院判曾鵬宇犯傳播淫穢物品罪，處有期徒刑8個月，未隨案移送的物品，由扣押機關依法處理。

判決書還顯示，刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2022年8月28日起至2023年4月26日止。根據該信息，曾鵬宇應已於近日經出獄。