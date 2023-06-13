國風、時尚？內地多間大學推出新版學位服　網民大讚活力四射

穿上學位服對許多高校畢業生而言都是一生人僅有一次的時刻，若是設計得宜就更能令青春留下美影。近日，內地便有多間大學的新版學位服亮相，當中不乏中國人民大學等名校，這些學位服各有特色，有的國服濃郁，有的現代時尚，皆令網民感到驚艷。



今年，北京科技大學準備了免費的專屬學位服予畢業生，學士、碩士、博士學位服分別以黑色、藍色、紅色為底色。其中，袖口以長城、校徽鼎、「求實鼎新」作為紋樣，胸前的徽章上以立體刺繡的形式繡上北科大校徽。而垂布圖案融合了貝殼、銀杏、齒輪等元素，承載畢業生的校園記憶，同時亦有寄予每位畢業學子在未來的路上保持熱愛、奔赴山海之意。

青島大學學位服則包含學士、碩士、博士、導師和校長五個層次、七大學科門類，冀在延續民族文化的基礎上彰顯青島地域特色和學校風采。學位袍主色採取學校的標誌色「青大藍」及「青大紅」，設計取自於海洋色彩，象徵青島的海洋地域特色。藍色會隨著學位層次的提高由淺及深，寓意學術研究精進深入。

青島大學新版學位服。（「中國青年報」微信公眾號）

青島大學新版學位服。（「中國青年報」微信公眾號）

青島大學新版學位服。（「中國青年報」微信公眾號）

青島大學新版學位服。（「中國青年報」微信公眾號）

北京交通大學方面，其學位服左胸前採用金黃色線繡製學校校徽，袖口圖案設計將學校南門「知行」校訓及流動的線條相結合，象徵畢業生躊躇滿志地入校，如今帶著國之棟樑的期許啟程。而垂佈設計以交大藍為底色，以交大特色「小紅果」作為主體花紋圖案，通過飾邊區分學科大類，文、工、理學科顏色分別為粉色、黃色和灰色。

最後中國人民大學新版學位服邀請北京服裝學院專業團隊參與設計而成，免費予畢業生使用。其中，門襟選用織錦面料，圖案自上而下分別選用建校年份「1937」字樣及建校後不同時期的主建築，融入學校歷史變遷和文化傳承，體現紀念和賡續意義。門襟兩側嵌入金色裝飾織帶，層次更加分明；中間採用雙向玉蘭花頭拉鍊，穿著更方便。而披肩邊緣縫製了玉蘭花、延河水裝飾花邊；袖口繡製了寶塔山、延河水、山丹丹花、玉蘭花等圖案；綬帶兩側則印有「中國人民大學」和「RUC」字樣。

人大更為每位應屆畢業生專門定制一枚紅底金字的徽章作紀念，其使用黑色、藍色、紅色的刺繡封邊，分別象徵學士、碩士、博士；上方的玉蘭花生動團簇著人大校徽，下方的金屬牌則刻印著學號、姓名，意味著專屬於每位畢業生的光彩和榮耀。

網民點睇：

青春洋溢活力四射

這才是應該追求的時尚

大學給畢業生的最好紀念

為什麼我沒有趕上，羨慕～真好看

還是脫不了西方的影子

學位管理本身就是西方的那一套，想怎麼脫離西方的影子？不要逢西必反好不好？

支持中國大學的學位服體現中國特色，但不應一校一特色，一年一個樣，至少做到中國大陸地區統一，且不能隨意更改，否則學位服的嚴肅性、儀式感、傳承度會大打折扣

