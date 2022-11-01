告別老土　新中式穿搭時尚弄潮

近年來，國潮風行中國內地，「新中式」成為流行關鍵詞，前有「新中式點心」「新中式茶飲」「新中式裝修」，現有「新中式穿搭」成為時尚潮流。淘寶天貓8月發布的《2022淘寶天貓服飾行業趨勢白皮書》將「新中式」列為今年秋冬的九大風格趨勢之一，趨勢指數排名第三。衣袂翩躚雖風流，但在快節奏的現代生活中，相對繁複的傳統服飾仍會帶來些許不便，於是年輕人開始追求將傳統服飾元素融入現代服裝，低調中顯露個性氣質。

曾幾何時，中式服裝幾乎是「老氣」的代名詞。以旗袍、對襟上衣等為主要款式的定製中式服裝的消費者也多為中老年人。服裝行業內部也視中式服裝為「行業痛點」，不甚看好其未來發展。然而，隨着近年來傳統文化的復興，民眾對於傳統服飾的認知度與接收度有所提高。早先幾年，穿着繁複華麗的傳統服飾上街彷彿「行為藝術」，會被路人圍觀；今天，穿着傳統服飾上街則變得稀鬆平常，路人早已不再驚訝。

與國家層面復興傳統文化同步發生的，是越來越年輕人對中國傳統服飾的喜愛。（資料圖片）

數據顯示，2015年到2020年，中國漢服市場銷售規模從1.9億元人民幣上升至63.6億元，漲幅驚人。《2022年中國新漢服行業發展白皮書》顯示，過去一年，淘寶漢服品類成交量按年增長47.8%。

前一段時間發生的Dior馬面裙事件也從側面說明了傳統服飾普及度的提高。網友發現，Dior一條標價2.9萬元人民幣的中長半身裙與中國傳統服飾馬面裙版型相近，但官方並未說明靈感來源，只稱該半身裙採用的是「標誌性的Dior廓形」，引起網友對其「抄襲」和「文化挪用」的質疑指責。馬面裙作為中國古代女子的主要裙式之一，與現代的百褶裙較為相似。很多新中式服裝品牌也將馬面裙元素融入設計中，推出百褶短裙。

博主買回Dior馬面裙實物，將其細節與漢服馬面裙進行比對，四點細節全部符合馬面裙特點，指責Dior「文化挪用」。（bilibili視頻截圖@七十二煙塵）

傳統服飾的流行，為新中式服裝受追捧奠定了基礎。據了解，許多新中式服裝的消費者，都是漢服、國風服飾的愛好者。新中式服裝將傳統服飾中的盤扣、立領、圖案花型等元素與現代服裝相結合，比如用水鑽、珠花甚至牛仔布等材質製作盤扣，西裝、露背裝改為立領、為旗袍添上泡泡袖。東西方元素的碰撞，創造出許多獨特卻又方便日常穿着的服裝款式，既保留了東方神韻，又具有或甜酷辣妹或簡約優雅的時髦感，風格強烈卻不張揚。新中式服裝的特點兼顧了個性與日常，滿足了當下年輕人對服裝穿着的需求。

《2022淘寶天貓服飾行業趨勢白皮書》顯示，新中式服裝的主要消費人群為輕熟女性，其中45%為25-34歲的女性，22%為18-24歲的女性。而在以女性用戶為主體的生活方式分享平台「小紅書」上的話題「新中式穿搭大賞」閲讀量超7800萬。