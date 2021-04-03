滿族旗袍毋懼朝代更迭　恆久時尚源於女性平權「穿男裝」？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-03 20:01

翻拍自尾魚小説《半妖司藤》的奇幻懸疑劇－《司藤》於日前播出，主演景甜飾演的女主角司藤，在劇中有各式身着旗袍的裝扮，而帶動起一股旗袍熱潮。今日為華人婦女在正式場合的禮服旗袍，其誕生的時間並沒有很古老。

景甜於《司藤》劇中所穿的旗袍都相當精緻，隨着網劇熱播掀起一波旗袍流行。（微博@網劇司藤）

過去服裝史學界多採用已故學者王宇清的觀點，主張旗袍改良自滿族婦女的長袍，不過近年服裝史學界多了新看法，認為旗袍可能由清代男性穿着的長衫修改而來，並與清末以來女性解放運動有非常密切的關係。

旗袍改良自長衫 長衫又源自哪件服飾

清代男性的長衫是什麼樣的衣服呢？根據百度百科的解釋，長衫為民國時期知識分子常見的裝扮，是當時人們根據明代文人常穿的道袍（並非道士所著的袍子，而是明代文人的禮服）改良而來。不過兩者的外觀實在差異太大，看不出相似痕跡。

民國知識分子除了穿西服，另一個常見的服飾即長衫。圖攝於1931年，照片中很多人便穿著長衫。（鳳凰網）。

清代漢人男性朝服與禮服因剃髮易服政策，而遭到中斷，但該政策在民間並沒有實施得非常徹底，通過圖畫可知老百姓依然穿着交領漢服，或是大致上與滿族服裝類似的漢服。但由於目前缺乏清初服飾出土，因此至今仍無法對於晚明流行的明制立領漢服、清初漢人男裝與民國文人長衫做更進一步的比對。

很難直接説民國長衫就是源自道袍，但可以説長衫是滿漢文化交融下的混血兒，其服裝被賦予與明代道袍相似的文化概念。

中國服裝史的特色 女穿男裝

那麼，本屬於男性知識分子穿着的長衫，又如何成為今日華人婦女的禮服－旗袍呢？這要從晚清時流行的女尚男裝的潮流説起。在西方思潮影響下，清末時就有不少婦女開始穿起男裝。不過中國歷朝歷代皆有女尚男裝、男穿女裝的風氣，但這類穿着方式，多會引來文人的批評，更會被視作「亡國」象徵的「服妖」。

説到古代女穿男裝，首先便會想到唐代。圖為台北故宮館藏《唐人宮樂圖》，畫中可見穿着男性圓領袍的侍女。（台北故宮）

由於清代漢人在服裝上「男降女不降」、男女服飾分屬不同體系，使得清代婦女少有穿男裝者，女穿男裝、男穿女裝的現象也比過去少很多。不過清末這時女穿男裝的風尚，與明代女穿男裝的差別在於，穿男裝的女性多了份意識，抱持着打破男女不平等、女性解放的心思。

革命烈士、女權運動家秋瑾，其着男裝的形象深入人心。（VCG）

清末最知名的女穿男裝的例子，即中國近代女權運動家、反清烈士秋瑾（1875－1907年）。她雖然小時候曾纏足，不過留學日本期間已改着男裝，不少革命黨員對她印象深刻：「當時身穿一件玄青色湖綢長袍，頭梳辮子，加上玄青辮穗，放腳，穿黑緞靴。那年她三十二歲。光復會的青年會員們都稱呼她為『秋先生』」。

民國訂定國民禮服 女裝西化遭碰壁

民國建立後，依照過去朝代訂定輿服制的傳統，開始思索新成立的中國，國民該穿什麼樣的服飾。有人主張應回歸明代時的漢服形制，或是穿着傳統服飾才是愛國表現，但由於明代距離人們遙遠、大眾對其已相當陌生，加上清末以來在西方的船堅炮利下，多持應全面改穿西服的看法。

不過，改穿西服的提議卻在討論婦女禮服款式時，遲疑了。有人支持、有人反對，光是相關草案、修正案反反覆覆提出多次，最後女性穿西式禮服的建議遭到否決，改採中式。1912年10月4日，臨時大總統袁世凱（1859－1916年）正式公佈服制，關於女性服裝規定為：

「長與膝齊。袖與手脈齊。對襟。用領。左右及後下端開」，裙子則是：「前後中幅平。左右有襉（摺子）。上緣兩端用帶」。

此女子服制一公佈，令很多人失望，不但內容只有兩條，樣式仍與清代服飾無太大差別。《亞東叢報》隨即刊載時評，抗議男女服裝不平等：「咄！咄！咄！男女之不平等，於服制宣佈見之……所惡於制定禮服者，以其簡單鄙陋，一仍前清之舊習耳……乃觀對於女子之所謂制定禮服者，衣裙一仍舊式……意欲滿清我女子耶。亡國之衣，男子之不欲服者，而欲我女子仍舊被服之，何不恕之甚也……女同胞！女同胞！其速醒！其速醒！參議院之不利於女子也，將不僅一衣服之制度也」。

五四運動與旗袍

從上述，可以看到由於清代漢人女裝的滿化，使其在民初婦女眼中看來與滿族服裝無太大差異，做為清初「男降女不降」的漢人女裝，遭到不少知識女性的排斥。但是與清代漢人女裝、滿族服裝有極高相似度的旗袍，卻是廣受婦女歡迎，甚至躍升成為今日華人婦女的禮服，這與五四運動有很大的關係。

五四運動中的女學生形象，為民國女裝帶來新思潮。（中國知網）

五四運動中，許多女學生積極參與抗爭，當時的服飾仍保留立領、盤扣等清代女裝特色，但整體色彩相當素雅，上衣的袖子、下襬則都縮短許多。此時，女性知識分子提出對女性的禮服應有「衞生、經濟與美觀」的三項要求。而受到西方服飾剪裁風格、女性解放要求影響，有不少清末女性知識分子穿男裝，盼打破男女不平等，這些思潮加總之下，遂誕生了旗袍－一件具有中華文化精神又有西式服裝優點，卻又不是傳統漢人女裝的新服飾。可見，旗袍成為民國與現代華人女裝的代表服飾，絕非偶然。

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