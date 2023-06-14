陝西官員出軌已婚女幹部　｢吃你的奶｣等露骨對話遭女方丈夫曝光

陝西省寧強縣委常委付浩，近日被實名舉報與當地已婚女幹部存在不正當關係，更爆出二人露骨對話，包括「我要吃你的奶奶」、「要看你的裸體照片」等。寧強縣周一（12日）通報指，付浩因生活作風問題被免職連調查。



有網民上周六（10日）發布影片，舉報寧強縣委常委、高寨子街道黨工委書記付浩，與該縣縣委辦信息科女幹部張某某存在不正當關係。影片發布者自稱是「寧強縣委辦信息科女幹部丈夫、漢中市南鄭區民政局幹部杜某生」。

除了舉報信之外，影片還附上了多張付浩與張某某的微信聊天截圖，內容極為露骨，包括「我去寵幸你吧」、「我要吃你的奶奶」、「要看你的裸體照片」、「你這麼多提拔了都不理我」等。

及至周一晚，寧強縣發布通報稱，根據6月10日網上反映的付浩有關生活作風問題，市紀委監委立即組織核查。經上級研究，對付某予以免職處理。當日付某被免去寧強縣委常委、委員職務。經寧強縣委研究，當晚免去付某高寨子街道黨工委書記職務。目前市紀委監委對付某立案調查。

《上游新聞》報道，寧強縣人民政府網站顯示，付浩為該縣縣委常委、高寨子街道黨工委書記。不過，涉及付浩近期工作和行程的一些網頁信息，暫時已無法打開。此外，寧強縣紀委相關工作人員亦未回應付浩被調查，是否與此前的不雅信息舉報有關。