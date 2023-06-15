杭州保姆縱火案 | 疑涉案房源網簽售出　房產經紀：賺錢也不願做

2017年，杭州豪宅保姆縱火案，一家五口僅有至外地出差的林男倖存，因火勢慘烈案情重大，曾引發內地輿情轟動，保姆最終被執死刑。



近日，網傳涉事房源已網簽售出，最新網簽記錄為6月13日，以2360萬元（人民幣，下同）售出，價格比2010年同房源的備案新房銷售價2375.9萬元還要低。



據內媒《潮新聞》報道，近日，關於涉事房源網簽售出的截圖，在杭州中介朋友圈「刷屏」。在杭州某透明售房網站，該網簽記錄出現在6月13日，與案發房源相符合。

杭州保姆縱火案房源疑似網簽出售。（圖 / 潮新聞）

而涉案房源2010年的新房銷售備案價為2375.9萬元。也就是說，這套房源的二手房網簽價，比當初的新房銷售價還要低15萬元左右。

杭州保姆縱火案房源疑似網簽出售。（圖 / 潮新聞）

報道指，在網簽信息出現前，就有該房源在二手市場出售的消息，但多位豪宅經紀人都否認了該消息，指房源一直空著，沒有拿出來賣。

網簽信息出現後，一位綠城置換的豪宅經紀人表示「從網簽數據看，這套房源應該是真的成交的」。另有豪宅經紀人表示「這套房子比較特殊，哪怕有錢賺，我們也不願意做。」

報道指，有中介猜測，房子可能是業主自主交易。但杭州市國立公證處表示，沒有接到這套房源的自主交易申請。