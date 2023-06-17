浙江瑞安禁止划龍舟20年　2村民偷划遭行拘　官方：存在低俗迷信

近日，浙江溫州瑞安市有兩名村民分別因擅自組織民間划龍舟行為，而被當地警方行政拘留一事引發網路熱議。據了解，瑞安市禁止民間划龍舟已經20年，禁令引發許多內地網民討論。



6月11日「瑞安公安」發布消息稱，「6月9日，瑞安市塘下鎮某村村民黃某（男，62歲，場橋人）未經報備許可，擅自組織人員在其村居河道內進行民間划龍舟行為。其間，龍舟沉水，船上人員均落水，經現場救援，無人員傷亡。」

6月10日，瑞安市塘下鎮某村村民李某（男，57歲，塘下人）未經報備許可，擅自組織村民在其村居河道內進行民間划龍舟行為。目前，瑞安警方已依法對黃某、李某分別予以行政拘留9日、7日處罰，案件正在進一步調查中。

大美嶺南｜佛山順德樂從：四百年龍舟之城到全球最大傢私採購中心瑞安公安指出，公安機關將持續加大巡查力度，「對不聽勸阻、擅自組織和舉辦民間划龍舟活動，尤其對強制攤派、變相攤派、擅自組織龍舟上水等違反治安管理行為的，依法予以處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

瑞安禁龍舟20年 網民：不該一刀切

瑞安市早在2004年就發布過全市範圍內禁止划龍舟的通告。通告中指出，鑑於瑞安歷史上划賽龍舟曾多次引發村居、宗族械鬥事件，借划龍舟之名搞封建迷信、強行攤派行為比較普遍，以及現階段存在較多的社會不穩定因素和龍舟未經檢驗存在較大的安全隱患等諸多原因，如果開禁划龍舟將嚴重影響社會穩定和人民群眾生命財產安全。

最終經溫州市委市政府同意，瑞安市人民政府決定，2004年在全市範圍內禁止划龍舟活動。值得一提的是，瑞安當地市政府每年會主辦全市性競技龍舟大賽，2023年的競技龍舟大賽將於6月30日舉辦，目前已經報名參賽的隊伍為15支。

6月22日端午節，早前有龍舟於鴨脷洲龍竇舉行開光儀式，龍舟之後下水，由划手親自試水。（資料圖片／林靄怡攝）

據了解，4月30日，瑞安市人民政府網站發布了《瑞安市人民政府關於繼續禁止民間划龍舟活動的通告》。通告稱，鑑於瑞安市民間划龍舟活動存在攤派、低俗、迷信、無序等現象，市政府決定，2023年繼續在全市範圍內禁止民間划龍舟活動。

通告指出，嚴禁任何單位和個人以任何理由擅自組織和舉辦民間划龍舟活動（包括開龍舟鼓，建、修、借、租、買龍舟，組織龍舟上水，競划民間龍舟等）；嚴禁任何組織和個人借建造龍舟或划龍舟的名義進行尋釁滋事、封建迷信、強制攤派、變相斂財等活動。

《澎湃新聞》報道，有網民評論稱，民間划龍舟是傳統活動，政府可以好好引導，加強安全保障，沒必要「一刀切禁止」。

此外，亦有民俗學專家指出，划龍舟是民間傳統，應該鼓勵社區、群體民眾根據自己需要自發自由地傳承龍舟精神，不宜因有負面問題就一概否定。