端午節好去處｜國際龍舟錦標賽赤柱舉行　費用全免設趣味遊戲攤位

端午節有什麼地方好去？不如帶同家人子女去看龍舟比賽湊熱鬧！

闊別4年，永明金融赤柱國際龍舟錦標賽2023再度於6月22日端午節正日在赤柱正灘舉行。



國際龍舟錦標賽會在赤柱正灘舉行。（公關提供）

今年預計有超過168支來自香港及海外的隊伍，吸引超過5000名龍舟選手參加。

龍舟比賽以外，今年的活動以嘉年華形式舉行，設有多款精彩互動遊戲和活動，費用全免，適合大家大小消遣。

活動設有趣味遊戲攤位和活動：包括新奇好玩的互動遊戲、臉部彩繪和影相打卡位，適合一家大細，更有機會贏取小禮物。活動會提供免費水站，鼓勵市民自攜水樽。

國際龍舟錦標賽將於端午節正日舉行。（公關提供）

【活動詳情】

日期：2023年6月22日（星期四）

時間：上午8:30至下午5:00–龍舟錦標賽及趣味活動//下午1:00：「最佳服裝獎」頒獎儀式

地點：赤柱正灘

前往赤柱交通：

於港鐵中環站A出口或香港站B1出口鄰近的交易廣場出發，搭乘6、6X或260號巴士前往赤柱村巴士總站；或由銅鑼灣渣甸街出發，搭乘40或40X號綠色小巴，於赤柱市集村站下車。

從赤柱離開交通：

於赤柱村巴士站搭乘6、6X或260號巴士前往港鐵中環站或港鐵香港站；或搭乘40或40X號綠色小巴前往銅鑼灣。