「龍舟青年」張偉潮：是龍舟選擇了我　予我傳承文化的使命感

從小與龍舟結緣、製作的龍頭登上冬奧會舞台、訂單火爆難以完成……

臨近端午，廣州國際龍舟邀請賽開賽前一周，龍舟鼓響的珠江河道熱鬧非凡。龍舟飛馳、龍頭昂然、槳楫翻飛、水花四濺，地地道道的廣府文化與高樓林立的現代文明交織。每到這個時候，電影《雄獅少年》的片段總會在記者腦海閃現。其實，在廣州的古村落間，也有著類似的「龍舟青年」，張偉潮就是其中的代表人物之一。



張偉潮在龍舟界鼎鼎有名，他雕的龍頭器宇軒昂，被張藝謀導演團隊選中，在冬奧會開幕式24節氣倒計時「芒種」片段中破水而出。

今年，無數龍頭訂單如雪花般向張偉潮飛來。羊城晚報全媒體記者曾到黃埔烏湧岸邊觀看下沙社區龍舟夜訓，遍尋負責人張偉潮而不得，村民告訴記者，張偉潮這段時間吃住都在他那間青磚老屋工作室內，通宵趕工，鮮少接受採訪。 「他很拼的！」村民都這麼說。

及至聽說番禺上漖龍舟製造基地有幾條龍舟即將駿水，記者終於在船廠見到了把龍頭帶到船廠，正在為番禺羅邊村龍舟駿水做裝飾的張偉潮，他舉著顏色鮮豔的羅傘插上龍舟，看起來非常年輕，一問才知是1987年生人。廠房鐵皮頂棚下氣溫高達三四十度，汗水沿著他瘦削的下巴滴落在灰色T恤上，很快暈濕了一片。張偉潮身邊跟著比他更年輕的「徒弟」，兩人在一眾年紀四五十以上的老工匠中尤其顯眼。

張偉潮在工作室雕刻龍頭。（羊城晚報）

製作的龍頭登上冬奧會後，張偉潮一炮而紅，很多人都認為他「威水」了，但其反而變得苦惱。因為本來就不愁訂單，上門的訂單愈來愈多，工作室就算加班加點、通宵趕工，也沒辦法滿足。

他告訴記者，從春節至今自己沒有休息過一天，凌晨三點收工便算早了。但他不會因為追求訂單數量而降低質量，選材、設計、開坯、雕刻、打磨、上漆等，一個龍頭的誕生需要經過十幾道繁瑣工序，而且每一個龍頭設計之前，都遵循到客戶村落調研、挖掘當地文化符號，和當地人開會討論後確定方案的流程，再動手開工。因此張偉潮雕的龍頭常被人稱為「有個性」「有脾氣」，幾乎每一個龍頭各具特色。

除了日夜不停趕工，張偉潮有關龍舟的工作還有很多，他的頭銜包括下沙社區龍舟隊負責人、廣東省嶺南民間工藝研究院民間文化大講堂講師、廣州市黃埔區龍舟文化傳承協會會長、廣州市黃埔區民間文藝家協會副主席及龍舟分會副會長等等。除了雕刻龍頭，幫駿水的龍舟裝扮羅傘、旗幟、裝龍頭，張偉潮還會抽空參與組織龍舟隊夜訓。

在接受完羊城晚報全媒體記者獨家專訪的第二天凌晨2時，張偉潮因為疲勞過度，暈倒在自己的工作室，被家人送往醫院。但第二天下午2時，剛出醫院的他又出現在羊城晚報攜手嶺南商旅集團舉辦的「走讀羊城」讀書會活動上，作為領讀官現場講述了龍舟龍頭龍尾的非遺故事，其後又耐心指導20名小小非遺體驗官一起製作小龍頭。而後一天，他又要主持黃埔街龍舟隊新龍舟「採青」暨參加廣州國際龍舟邀請賽出征儀式……

為什麼這麼拼？張偉潮自己有時候也想不通。作為從小就被爸爸抱著坐上龍舟的新一代水鄉人，他認為對於龍舟的感情早已不是「熱愛」二字可以概括，而是歸結於作為地道廣府人傳承傳統文化的使命感，「這是時代所鑄造、命運所安排的。」

非遺傳承是如今很熱的話題，張偉潮所代表的「龍舟青年」正用他們的熱情、能量帶動起愈來愈多的年輕人，他們守正出新、守正出彩，為傳統文化注入新動能，或是這個端午最動人的景象。

張偉潮教小朋友製造小龍頭。（羊城晚報）

【對話張偉潮】

龍舟是生活的一部分

是連結情感的紐帶

羊城晚報：您是「85後」，是什麼契機讓你接觸到雕刻龍頭這一傳統文化？

張偉潮：其實是龍頭選擇了我，不是我選擇了龍頭。

我們世代生活在嶺南水鄉，龍舟文化從沒斷過層，劃龍舟就是廣府文化的一部分，沒有理由不喜歡。小時候我很少聽過「端午節」，都在說龍舟節、五月節。每年農曆四月初八開始劃龍舟，一直劃到五月中，人生十二分之一的時間都在劃龍舟，所以它已經成為我們生活的一部分。

小時候我們不可能不上龍舟，就像中國人不可能不過年一樣。龍舟作為一個宗族傳承的紐帶，是不同村落之間聯誼結親的紐帶，是廣府人生活的一種方式，也是抒發情感的一種方式。

我是1987年生人，我家鄉黃埔當年還處處是農耕，是原汁原味的嶺南水鄉風土人情的社會。三十年間，社會環境發生了翻天覆地的變化，城市變得文明、現代化，我們夾雜在兩個不同年代的文明中，有這個情懷去傳承。我覺得是時代所鑄造、命運所安排的，說到底，就是傳承的一種使命感。

羊城晚報：今天你在船廠的主要工作是什麼？

張偉潮：這個是我們今年為番禺羅邊村打造的一個龍頭，這條龍舟明天下水，我今天過來給它裝扮一下，插上羅傘、旗子，龍頭、龍尾都要調整一下，檢查一下有無問題。如果沒問題，明天羅邊村的村民就可以順順利利把龍舟推入水，就是我們廣府人俗稱的「駿水」。

羊城晚報：製作一個龍頭的過程是怎樣的？

張偉潮：我們現在每做一個龍頭，都會進入當地的村落，根據該地文化的需要，詢問相關的文化故事，盡可能地把那些元素融入龍頭裏。

現在很多村落負責管理龍舟的大多是「90後」甚至「00後」的年輕人，他們可能對自己村的文化未必熟悉，但因為我們要求他們提供一些故事、風俗文化等信息，他們就會回去問一下老人家，看一下村裏的古建築、翻查下典籍，這個過程非常重要。我們天天講「傳承」，不光工藝需要傳承，更重要的是傳承文化的精神，傳承具有本土特色的廣府文化。

在這個過程中，年輕人會產生強烈的參與感，這就不是光買一個龍頭那麼簡單，而是大家共同創作，一起探討怎麼能做出一個既漂亮又能夠代表他們村文化的龍頭，裝到屬於他們村的龍舟上，這才是一個代代相傳的開始。

龍頭登上冬奧會

展現廣府文化元素

羊城晚報：介紹一下登上北京冬奧會開幕式的龍頭，當時你也在看直播？

張偉潮：冬奧會的龍頭是我們為石牌村製造的，融入了石牌的元素，包括他們供奉的北帝、北帝用的七星圖騰，還有村民給予後輩的一些期望，都融進了龍頭裏。

開幕式那天是大年初四，那時候我在開車，沒看直播。直播鏡頭一出來，我的電話就不斷響。

因為保密的緣故，我直到龍頭登上冬奧會舞台的前一個小時，才知道龍頭會出現在哪個環節。之前張藝謀導演的團隊向我借龍頭，這是國家對廣府文化的支持，我當然要支持。不過他們要得很急，我沒辦法馬上幫他們打造，只能選一個近期做得比較好的，就是幫石牌做的這一個。石牌村知道後二話不說，跟我一起將龍頭拿到工作室打包，運輸到北京，最終順利拍攝。 （開幕式）那天剛好是立春，24節氣倒計時代表的是中國的一種情懷，最終我的龍頭中選，感覺很自豪。

羊城晚報：你如何看待龍頭所代表的精神和作用？

張偉潮：5000多年前，中國人已經用龍這個圖騰作為信仰，過去老百姓覺得龍管天上的雨、地下的水，中國幾千年農耕社會就是靠天吃飯，看老天爺下不下雨、發不發大水，老百姓「民以食為天」，五千年的農耕文化，怎麼會對龍不依賴？

廣府水鄉，需要在河流上運輸、出行，沒有自來水的年代，在河流旁邊打兩桶水就去煮飯，依水而生是廣府人對水的一種情結。廣府地區、珠三角地區河流密布，有點像人類的大動脈，大大小小的河流是我們的血脈。而龍舟是一個村、一個宗族的力量，也是團結的象徵。我們會賽龍舟，在龍舟上裝龍頭，祈求風調雨順、國泰民安。

張偉潮在船廠和自己製造的龍頭合影。（羊城晚報）

龍舟活動熱鬧非凡

訂單火爆難以完成

羊城晚報：此前三年因為疫情，沒有龍舟賽，今年重新恢復，您的訂單是否大增？

張偉潮：確實，經歷了三年沒法劃龍舟的日子，每條村都會搞龍舟活動，想通過我們的傳統節日、傳統文化，令大家對未來更有信心。

所以今年的龍舟節我早就做好了百分之二百的準備，春節前就在備料、做設備的添設，但最終這波強度還是有點頂不住。今年我們接了三十多個新龍頭的製作訂單，其實已經飽和。三十多個龍頭，三十多個不同的要求，每一個龍頭的細節、思路都要清清楚楚地記在本子上。不同於簡單做一個櫃子一張凳子，創意和設計的過程是很痛苦的。另外需要翻新的龍頭也有三十多四十個。今天是農曆四月二十二日，還有客戶打電話來讓我翻新。我推掉的翻新訂單可能也有四十個。如果今年將所有訂單都接下來的話，光是翻新的龍頭、龍骨都超過了100個。

我帶著六個徒弟，從春節到現在都沒停過，每天凌晨三點收工都算早的。這個過程辛苦得不得了，每年做到這個時候就想放棄，但明年依然會接著做，再難再辛苦都要做下去。

羊城晚報：端午節後，下半年你們是否會有一段時間可以休息？

張偉潮：其實我們做龍舟不只會在端午節前做，農曆八月二十日，也會有很多新龍舟下水。因為下半年天氣比較乾燥，做木船會更好。有時候上半年來不及做的，就會放到下半年做，我們手頭上（端午後）到農曆八月十五日的訂單已經有20多個。五月初五後最多休息三天，馬上又要投入新的戰鬥，製作新的龍頭。另外今年我們還要忙龍舟賽和龍舟訓練，自己村的端午活動也會參加。

舉辦國際龍舟邀請賽

助力傳統文化推廣

羊城晚報：正如你所說，很多年輕人都開始加入到龍舟這項傳統文化中，但會做龍舟的年輕人卻愈來愈少，這是否形成了一種反差？

張偉潮：「做龍舟的師傅年紀愈來愈大，愈來愈少人去學」，這是20年前就已經開始討論的話題。但是20年後，船廠依然如火如荼。比如我，每一年都想放棄，但是每年又會多收幾個徒弟。我的徒弟都比我年輕，有些是「00後」，年輕人一起打拼更有魄力。

所以我覺得不用擔心，可以通過媒體或者更多的渠道，讓年輕人認識到這些傳統的東西。

羊城晚報：廣州國際龍舟邀請賽，有沒有參賽隊伍的龍舟上裝的是你們雕的龍頭？你怎麼看待國際龍舟邀請賽起到的作用？

張偉潮：其實大部分都裝的是我們的龍頭，尤其遊龍、彩龍這些傳統項目。黃埔區今年有九條龍舟參加廣州國際龍舟邀請賽，都是由我們協會去統籌，我現在還有一個工作就是去統籌這些參加國際龍舟賽的隊伍。

過去村裏舉辦的遊龍，我們叫作「龍舟景」，其實就是村民歡度節日的一個行為。而廣州國際龍舟邀請賽是國內的五星級頂尖賽事，也是全世界最大型的龍舟賽事，屆時有一兩百條龍舟參賽，其中不少是來自外地的隊伍。通過這項比賽讓廣府的龍舟被更多的人認識，是件非常好的事情。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

