別輕視動物求生意志！釣魚男單手抱魚駕駛　怎被大魚拼死躍致炒車

樂極生悲。一名男子在河邊釣到一隻跟他身體差不多長的超級大魚，回家路上喜孜孜的用手抓着大魚騎電單車，大魚疑似不想被男子帶回家做成料理，求生意志堅強的牠竟然搏命一躍當場跳車，結果男子下秒因為被大魚跳躍的衝擊力嚇到犁田慘摔。



一手駕着電單車，一手拿着一尾大魚，也很的很高難度（及危險）吧！（按圖了解）

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綜合陸媒報道，大陸湖南省常德市一名黑衣男在河邊釣到一隻跟他身體差不多大的巨大紅魚，開心的用手抓着騎車回家，這條大紅魚疑似是不想面對自己晚點就會被做成美食的命運，儘管緊緊的被黑衣男抓住還是奮力拼死猛跳，想要讓自己可以成功脫身，結果大紅魚跳躍逃命成功，但黑衣男下秒卻因為衝擊力慘摔犁田，場面異常爆笑，全被經過的路人的行車紀錄器拍下。

大魚拼死跳躍逃生讓男子慘摔的影片在網路上吸引超過92萬人觀看，網民留言表示：

．「大魚求生意志堅強，寧可拼死一跳也不想被做成料理」

．「這下大家都知道這位黑衣男釣到大魚了」

．「單手騎車太危險了，更何況還拎着一隻活蹦亂跳的大魚」

．「真不知道那條魚後來怎麼了」



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