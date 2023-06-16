女導遊被指穿「緊身褲」賣色遭批評　網民抱不平：大清原來還在！

周四（15日），網傳遼寧大連一名女導遊工作時穿「緊身褲」，被網民質疑是色情營銷，以此來吸引遊客。事件引起爭議，涉事旅遊公司表示，該女導遊是外僱的，已對其進行批評教育，不過網民紛紛為女導遊抱不平，認為其服飾沒問題，甚至根本算不上「緊身褲」，批評內心骯髒的人看什麼都是色情。



影片顯示，當時女導遊正拿著咪高峰向遊客講解，其身穿一條淺藍色長褲。網民質疑，褲子令女導遊的私處外形露出，是色情營銷，以此「吸客」。事後，旅遊公司工作人員回應，指已對該女導遊進行批評教育，又強調她不是黑導，而是外僱的。至於影片則已被刪除。

消息傳出後，輿論意見一面倒，認為女導遊沒有做錯事，事件是被刻意炒作。許多人認為，女導遊的長褲根本就不是所謂「緊身褲」，而是普通的防曬褲或冰絲運動褲，頂多就是褲子拉太高而已，並質疑拍攝者對準人家私密部位的行為反而不妥。也有人認為，問題不在於女子穿的是什麼褲，而是不應販賣焦慮，諸如瑜珈褲、露背、露肩、露腿等，在當代社會都是很平常的，人們有權放心穿著相關服飾。

網民點睇：

到底要把女性逼到什麼地步哇

是不是要參考一下中東地區的女性著裝？

這種褲子夏天穿冰涼，出汗又不粘，怎麼了？

褲子沒問題，只是心術不正的人起歪念

心理有鬼看什麼都像鬼

搞不懂了，拍視頻的老色鬼居然還成了甲方？ ！

這不是扯淡呢，穿黑絲的，光大腿的那是不是耍流氓的了

這不正常穿搭嗎？ ？你讓她大夏天裹棉被？大清原來還在啊！



許多人指出女導遊的長褲是冰絲運動褲，根本就不是所謂「緊身褲」，更無關色情。（rakuten）

對於事件，內媒《紅星新聞》發布評論文章，指「見心見性」，或許色情早就存在某些人的腦中，才會看到稍微拉高了一點的褲子，就迫不及待地扣上帽子，如魯迅所言，「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體……」無論此事是別有用心的設計，還是本就如此，從影片的拍攝傳播到旅遊公司的回應，再到極少數網友的發言來看，一些人屈服在陳腐觀念之下，一些人又和這些人形成暗流，才讓這段平平無奇的影片變成一個關注焦點。

文章強調，這種公之於眾的妥協讓步和支持認同，極有可能是某些陳舊思維前進的動力。極端事例成為熱點，並不只因離奇，還有一種可能是，一部分人的觀念正在變得保守和陳舊，「綜合來看，從質疑楊麗萍的孔雀舞、古力娜扎的褲子、徐嬌的泳裝，到看不慣初中生的T卹、女導遊的『緊身褲』，都給我們提了一個醒，必須警惕一些保守的、陳舊的觀念回流」。

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