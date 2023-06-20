兩年沒住房子竟遭鄰居打通兼封門　警方：涉嫌一房二賣

買樓是人生大事，但近日，來自遼寧的于女士指，自己兩年未住的房子被鄰居封門打通，疑似已在使用居住。當地警方表示，該房涉嫌一房二賣，建議于女士自行協商。



據內媒《九派新聞》報道，當事人于女士表示，因為房子和其居住地不在一個城市，加之疫情和照顧孩子等原因，一直沒有來過，但房產證等證明均在。發現房子被鄰居用衣櫃堵住打通居住後，她嘗試聯繫鄰居，但對方一直未有回應。

于女士表示，此前為了證明此套單位為自己所有，此前已花費數萬元打官司，一審、二審均勝訴，于女士亦在兩年前拿到房產證。2016年，於女士房屋所在社區的開發商因欠款，將法院查封的其中三套房屋抵給于女士，用於償還開發商對貸款公司的欠款。

于女士的鄰居龐某則表示，2015年，開發商與他簽訂協定書承包社區工程，開發商以小區內一套單位抵工程款，開發商抵給龐某的房屋，正是2016年開發商抵給于女士的三套房屋之一。工程交付時，他裝修使用了該套單位。

當地警方調查後表示，于女士的房產涉嫌一房二賣。由於開發商拖欠鄰居錢款，於是將于女士的房子抵押給了鄰居，鄰居手中沒有房產證，建議于女士通過司法途徑維權或協商。法院認為，若龐某和于女士對涉案房屋有屬權爭議，可向被告九鳳公司另行主張權利。

于女士表示，目前，她現在已沒有精力申請強制執行，只希望能拿回自己的房子，或者鄰居把房子買下，「這是我的房子，我只是想拿回我的房子」。

6月19日，中共喀左縣委宣傳部發佈情況通報稱稱，喀左縣委、縣政府對此事高度重視，已成立專門調查組，全面調查取證，維護合法權益。