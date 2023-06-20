｢女幼師｣小紅書自曝餵幼兒食避孕藥　警證實為謠言：刑拘30歲男子

近日，一名自稱是女幼師的用戶在小紅書群組爆料，自己利用職務之便給幼兒餵食避孕藥，並稱「他們長大都廢了」、「男人怎麼會無辜」。事件引發輿論關注後，小紅書對涉事帳號進行封鎖並報警處理。



小紅書回應稱，已在第一時間對用戶進行封鎖帳號處理，並將線索上報警方。（視覺中國）

網傳截圖顯示，在小紅書群組「反渣小分隊！」中，自稱是幼師的用戶「小問題水」表示，「我們班所有茶壺都被我狠狠體罰過，每天一個小茶壺，給他們的飯裏放避孕藥，他們長大都廢了」。被其他用戶質疑，「你這樣不好吧，小孩子是無辜的」後，「小問題水」反問稱，「男人怎麼會無辜，我先把他們化學閹割了，能救多少女孩」，其更稱，「幼師群裏大家交流都這麼幹啊，又不是我一個人」。

事件旋即引起廣泛關注，有網民表示，「天啊，什麼心理變態啊，對幼師做出這種行為表示驚訝與不可思議」，亦有網民稱，「好好查查吧，這平台怎麼總是藏污納垢」。對此，小紅書方面周一（19日）回應稱，已在第一時間對用戶進行封鎖帳號處理，並將線索上報警方。

及至周二（20日），山西省太原市警方通報對事件的調查結果指，「小問題水」真實身份是30歲男子田某，山西省太原市人，其本人及親屬均無幼兒教育從業經歷，亦未發現其有購買避孕藥的情況，該市也未發生給幼兒餵避孕藥的相關情況。

「小問題水」真實身份是30歲男子田某，其為博人眼球在某社交平台發布相關言論，目前已被警方刑事拘留。（平安杏花嶺）

田某為吸引眼球，於6月19日在某社交平台發布相關言論，隨後註銷暱稱隱匿。目前，犯罪嫌疑人田某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

根據《治安管理處罰法》規定，散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，將處以五日以上十日以下拘留，可以併處五百元人民幣以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元人民幣以下罰款。