28歲新手媽媽剖腹產1個月後火速再懷孕　醫生籲產後同房做好避孕

江蘇南京一名新手媽媽，剖腹產3個月後竟意外發現已再次懷孕2個月，有醫生對此表示胎兒留或不留的風險都非常大。



江蘇南京28歲新手媽媽，剖腹產3個月後竟意外發現已再次懷孕2個月。（荔枝視頻）

據「荔枝視頻」報道，28歲的新手媽媽陳女士，3個月前通過剖腹產喜得自己的第一個孩子，可在近期的一次例行檢查中竟發現自己已經又懷孕2個月，相較於第一次懷孕陳女士對這個二胎並無心理準備。

南京市婦幼保健院醫生介紹指，「惡露剛結束的時候進行的同房，並沒有採取任何避孕措施，她理所當然地認為，她這段時間剛剛生產完，月經還沒有完全恢復，不會懷孕。」

已生成，陳女士做人流手術屬於高危流產，會造成諸多後遺症。（荔枝視頻）

因此，醫生認為，陳女士的這一胎留與不留風險都非常大。因她剛剛剖腹產3個月，子宮尚未恢復，繼續生育風向很大；若做人流手術則屬於高危流產，會造成諸多後遺症。

據了解，世界衛生組織（WHO）建議女性生育間隔2年以上，生殖系統才會得到很好的緩和。故此，醫生提醒，女性產後很快便會恢復排卵，所以產後同房一定要做好避孕措施。

而經過再三考慮，陳女士亦決定放棄這一胎。

網民點睇：

「18歲是無知28只能說自己的問題」。



「產後這麼短時間，一般來說媽媽都是被迫同房」。



「好窒息，好好愛惜自己的身體吧」。



「剖腹產一個月根本就沒恢復好吧她的丈夫怎麼忍心的」。



「都說產後女性身體不亞於一次災後重建，這麼快懷孕就是身體連著兩次十級大地震啊」。

