五一住酒店驚見「兒子在嘴嚼用過的避孕套」　媽媽崩潰：怕染愛滋

中國大陸一名女子「五一」期間帶著孩子赴湖北武漢旅遊，但入住酒店後，她竟看見孩子在嚼一個地上撿來的避孕套，而且還是用過的，氣得向酒店求償。



根據陸媒報道，女子表示，入住酒店後，她正在換衣服，一回頭就發現孩子嘴裡正在嚼一個避孕套，問孩子從哪裡撿來的，說是地上撿來的。

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女子嚇得馬上叫孩子把避孕套吐出來，但噁心的是，避孕套竟然還是用過的。女子指出，孩子的嘴巴前一天才動過手術，有傷口，很擔心孩子因此感染性病。

女子氣得要求酒店賠償，但酒店回應，他們的打掃程序是阿姨打掃衛生之後，經理查房，如果避孕套在地上這麼明顯，不可能沒發現。

女子已經帶孩子到醫院進行了一次病毒檢查，目前顯示陰性，但確定完全沒事必須等待3個月後。

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經過協調後，酒店表示願意承擔女子此期間產生的交通費與醫療費，但若孩子確實被查出問題，只能走法律途徑解決。

事件也在網路上引起許多討論，不少網友都認為女子可能是來碰瓷的：「避孕套這麼明顯，大人進房時沒看見？」「這麼巧孩子才剛動完手術？」「是不是想來碰瓷，賺點賠償金啊？」

但也有網友認為酒店的確可能有疏忽：「我之前也遇過這種情況啊！」「很多酒店清潔做得很隨便。」「五一期間客流量大，人手不足出現很多狀況吧？」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】