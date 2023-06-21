青島電影學院學生不滿名次低台上棄獎而去　自稱國際上獲很多獎

山東青島電影學院周一（19日）舉行2023年畢業聯合作業「金像獎」頒獎典禮，現場頒發最佳導演獎、最佳製片獎等8個單項獎和劇情短片、紀錄片等4個單元獎項。然而，其中一名學生在獲得劇情短片類三等獎後，因不認可該名次，當場棄獎而去，並指自己在國際上獲了很多獎，希望評委好好看看等。事件引起關注，網民對此評價兩極，有人讚賞學生敢於說不、拒領畢業作品獎的行為有個性，但也有聲音批評該學生缺乏禮儀。



據了解，「金像獎」專門為畢業生設立，其通過對聯合作業的展映評比，評選出優秀作品，再作頒獎，校方為此每年投入200多萬元（人民幣．下同）資助畢業生拍攝畢業聯合作業。而此次頒獎典禮是為2022屆和2023屆兩屆畢業聯合作業共同舉辦的，兩屆畢業聯合作業共拍攝完成61部影片，包括36部故事片，13部紀錄片，12部動畫片，部分影片在2023年OSFF青少年短片展、第22 屆北京電影學院動畫學院獎、第十一屆中國大學生電視節等國內外重要賽事中斬獲大獎。

影片顯示，典禮當日，多數獲獎者登台領獎後，皆從舞台右側退場，但一名女學生卻走向舞台左側，從主持手中拿過話筒。她介紹自己是18級《吹響小山河》的導演，專門回來感受金像獎典禮，她對作品拿到三等獎頗為出乎意料，稱團隊很用心的拍攝、製作，其個人出了30多萬，學校出了一部分，「得了三等獎，我是不接受的」、「希望觀眾、評委好好看看我的這部片子」。獲獎名單顯示，《吹響小山河》在2022屆畢業聯合作業中拿到劇情短片類三等獎，該單元一等獎2人、二等獎2人、三等獎3人。

該女生強調，自己也不是空口無憑，在國際上已經獲得過很多獎項了，包括A類的提名，但是沒得到學校認可，「今天挺可惜的」。期間，主持人曾靠近並輕聲勸道「這個事可以私下說」，而女生表示，她會繼續熱愛自己的電影，繼續拍攝，堅持自己的想法，但就領不了這個獎。最後，她把獎狀和獎杯放下後當場離去。

對於事件，青島電影學院工作人員回應稱，評委老師皆比較專業，給出的分數值得認可，可若導演本人覺得不合適，那就是其自己的意願。而在周二（20日），《吹響小山河》吸引大量關注，有評論認為片中很好地處理了留守兒童題材，把「苦大仇深」的現實題材處理得活潑、靚麗與充滿童趣。也有聲音認為，該片雖然想法多多，但都淺嚐輒止，若能深入一些就更好。

至於女生棄獎而去的行為，網民就反應兩極，一派認為女生有個性並敢於說不，「支持這種有想法就要說出來，你給什麼評分是你的事，但是否接受是我的事」、「00後要站起來，敢於說不是一種進步，社會能接受說不同樣也是進步」。

另一派則批評其把無禮當個性，甚至挾洋自重，將來適應不了社會等，「表達不滿有勇氣，但是搶主持人話筒沒有禮貌」、「在國外只是提名而已，有什麼好拽的，而且我們的標準和西方有不一樣」、「這是對評委老師的不尊重，也是對學校的不尊重！年輕人，不要把無禮、狂妄、無知之舉當成個性」、「當你認定自己必須一等獎甚至更高時，你已經輸了，你的作品是完美的嗎？別人作品沒有值得你學習的地方嗎？」