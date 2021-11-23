作品陷辱華爭議　攝影師陳漫致歉：我熱愛祖國，為無知自責

中國著名攝影師陳漫近日為Dior展覽拍攝照片，惟照片中亞裔模特兒「面部滿布雀斑」、「雙眼細長邪魅」的形象，在內地網絡引起廣泛爭議，更被指是「醜化亞裔形象」、「刻意辱華」等。

今日（23日），陳漫就事件進行道歉指，自己是一個土生土長的中國人，並且深深地熱愛著祖國，將會繼續沉澱進學，用紮實的作品講好中國故事。



攝影師陳漫道歉指，「我是一個土生土長的中國人，我深深地熱愛著我們的祖國。」（網易娛樂）

陳漫在微博發文指，「很抱歉現在才站出來。這些天我認真看了盡可能多的每一條指正，看到了大家對『少先隊員』組圖等等過往作品的批評。我深深反思，為當時的稚拙無知而自責。我想我還是一定要正式向大家道歉。」

陳漫表示，自己是一個土生土長的中國人，且深深地熱愛著祖國。她並深知作為一名文藝工作者，應當肩負起記錄和傳遞中華民族文化的使命，用自己的作品展現出中國美，這亦是她一直在堅持著並想為之努力的目標。

陳漫又指，自己早期藝術觀尚未成型，參加展覽時對策展概念也不甚了解，使得當時的作品欠缺思考。尤其是08年錯誤使用「少先隊員」為標題的一組圖片，對少先隊組織造成了不好的影響，「我感到非常自責並再次鄭重道歉。」

陳漫稱，現時已深刻意識到，任何時候都不能忽略創作的嚴肅性和視角的全面性。「我已下架各平台相關內容，避免再次給大家帶來傷害，同時也將多加鉆研相關的歷史，多參加相關的組織活動，加強自己的思想意識。」

陳漫最後說，「大家對我『少先隊員』、12年創作的十二色組圖、同年以明清穿越為命題的某品牌作品的批評我也全部接受。我也會繼續沉澱進學，時刻不忘以新時代昂揚自信的精神風貌作為創作源泉，用紮實的作品講好我們的中國故事。」

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據早前報道，陳漫最新作品日前亮相在上海舉辦的《迪奧與藝術》「LADY DIOR我之所見」主題區，但照片中女子兩頰泛紅且滿布雀斑，眉毛淺淡，細長的雙眼邪魅地望著鏡頭，並配上貼頭皮的清朝髮式，雙手持著黑色「Lady Dior」皮包，左手還戴了兩隻護甲套的形象，掀起軒然大波。

對此，官媒《央廣網》發表評論文章指，藝術本不該分膚色、種族，更不應充斥着歧視、偏見。《中國婦女報》表示，「以洋為美」、「唯洋是從」要不得，這背後摻雜着醜化中國女性形象，曲解中華文化的意圖，某些攝影師和國外品牌的「審美」出格了。