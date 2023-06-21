女童遭東航飛行員揸車碾壓身亡　母親控訴反遭網民批：家長亦有責

6月20日，南京陳女士發影片控訴，東方航空江蘇分公司飛行員在小區門口開車撞倒她5歲的女兒，更碾壓孩子致死。但交警判定事故責任雙方均等，引女童母親不滿要求復議。



據《九派新聞》報道，陳女士稱，事件發生在4月22日上午，丈夫先送兒子過馬路，讓女兒先在原地等待，但女兒從車上下來後，跑向爸爸時被該飛行員撞倒。而車輛並未停下，反而從女兒身上碾過，導致孩子身亡。

陳女士的委託人表示，事故發生後，肇事者沒有報警，也未參與搶救。而且事發2個月以來從未露面及表達歉意。不過根據交警對事故責任書判定，雙方責任均等。但陳女士並不認可提出復議。

東航飛行員揸車碾壓5歲女童。（影片截圖）

事發後，陳女士多次聯繫東航江蘇分公司，直至5月26日，東航書面回應稱，事件為員工個人行為，事發後已未安排其飛行工作。

6月20日，針對該事件，東航相關部門工作人員回應，當事飛行員程某已停職，公司將等待復議責任判定結果，再做進一步決定。

雖然女童死亡令人難過，但網民亦認為交警判定雙方負同等責任，即家長亦有監護不當之責，「為什麼把小孩一個人留在車上？監護人的責任為什麼隻字不提？」

網民討論▼



「交通事故交警怎麼定責就怎麼處理，當事人出面有什麼用？找單位要說法更是離譜！」

「小孩家長想用騷擾別人供職單位的方式威脅對方吧。」

「這孩子的家長自己監管不力為什麼不自己檢討一下。」

「又不是開飛機撞的孩子，跟航空公司有啥關係啊」

