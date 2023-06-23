剖腹產醫生疑太用力「掰斷男嬰大腿」卻不作聲　回家狂哭2天才知

近日大陸天津一名張姓媽媽在社交媒體po文稱，4月9日在天津市武清區中醫醫院進行剖宮產手術時，主刀醫生把孩子大腿掰骨折了，卻不告知家屬。



直到孩子出生後頻繁大哭，第二天才發現孩子右腿粗腫，到天津市兒童醫院檢查，確診為右側股骨骨折。

還害孩子陰莖充血每次小便皆大哭 平躺餵奶導致肺炎 點圖了解更多：

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據《紅星新聞》報道，張媽媽表示事情發生後，家人抱著出生僅兩天的孩子奔波于天津、北京多家醫院進行治療。因為大腿骨折，還導致孩子陰莖充血、陰囊水腫，每次小便都哇哇大哭。

且治療期間，孩子背部以下固定了蛙式架，沒法抱起來餵奶和拍嗝，導致嚴重腸脹氣，平躺著餵奶容易嗆奶，導致肺炎，孩子出生不到兩個月已經住院兩次。

目前，孩子還處於恢復期，腿上的支具撤掉了，治療費和交通費花了七八萬元人民幣，後面還要定期進行複查。

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對此天津市武清區中醫醫院醫務科主管張先生表示，目前正在與家屬協商解決這件事，稱「我們已經代表院方給她賠禮道歉了，主刀醫生現在在家處於停職狀態，具體是疏忽還是技術水準的問題，我沒法答覆」。

至於家屬要求包括醫療費、路費、營養費、護理費、家屬精神損失費等，共計62,4861元人民幣賠償。

院方稱家屬心情可以理解，但金額已超出上限，僅能支付10萬元人民幣補償金，「如果手術環節有瑕疵，醫生該處罰的會處罰，但醫生來醫院上班，這件事由醫院來承擔」。

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不少網友紛紛留言評論，「我的天呢，小嬰兒就受這麼大的罪」、「自己懷了孩子才知道多心痛」，有人怒批醫院「和肇事逃逸者沒區別」、「為降低生育率工程添磚加瓦」。

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