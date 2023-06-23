上市企業採「螺絲人」做Logo被稱最醜設計　公司：是董事長本人

標誌往往能決定人們對一間企業的印象是否深刻，近日，作為中國信息安全領域首批上市公司之一的北信源（300352.SZ）的標誌引起了網民的注意，其被稱為「最醜設計」，如同一個螺絲人，頭還有點像被劈開。據了解，公司的標誌正是董事長本人，已合法取得肖像使用權。



官網顯示，北信源的標誌是一個人和釘子交錯的形象，經變形扭曲，人頭後部分被放大，狀似釘子頭。人的下半身則被替換成釘子螺紋的樣子。

雖然已非新的標誌，但其獨特的「審美」仍引起大眾關注，除了在社交平台上熱議，更有網民到深交所互動易平台對北信源提問，「你們當初真的有好好設計logo嗎？」也有網民留言建議該公司換掉標誌。不過也有網民十分欣賞標誌，認為其十分有個性，讓人一眼就記住，不失為一個完美的設計。另外，有熟悉情況的網民介紹道，該公司原本是夫妻店，後來離婚打官司分家，男老闆就把原來logo中外國人的臉改成自己。

今年5月，北信源曾回應稱，標誌是董事長本人，已合法取得肖像使用權。就其含義，據介紹，螺絲釘代表鑽研精神、釘子精神，搞科研最需要的就是這種精神，董事長非常執著追求這種對科技、對產品戰略的堅持精神。

公開資料顯示，北信源是網絡與信息安全領域的解決方案提供商，為客戶提供涵蓋網絡與信息安全的軟件開發、運維管理以及系統集成在內的行業級、城市級體系化信息服務解決方案。公司董事長為現年57歲的林皓，他還兼任公司總經理，也是北信源的實際控制人。