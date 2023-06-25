不敵美色被騙600萬　四方髮型法務主任竟因此事被詐騙集團起訴？

在深圳某法律服務公司擔任法務主任的肖洪飛，去年因為奇特的髮型、法務主任的身份、收藏美女貼文的愛好，以及誤入殺豬盤被詐騙超過600萬（人民幣，下同）的經歷在網上爆紅。

惟他近日透露，自己被此前詐騙他投資理財公司的法定代表人及該公司在海外的母公司，以侵犯名譽權為由起訴，若他敗訴將面臨大額賠償。



2015年，肖洪飛在其住家附近經常遇到一位衣著性感的美女，後來他主動搭訕，並在對方推薦下加入資金盤及陸續加大投入，直至2020年共投入600多萬。

肖洪飛表示，該名女子聲稱單身，在廣深一帶有房產，還有幾千萬存款，「這些錢說是通過一些項目賺來的，就這樣引誘我」。當他投資全副身家後，不但沒有賺錢，對方更失聯「走佬」，公司也倒閉，他才意識到可能遇到「殺豬盤」，「而且那個投資平台就是那女子的老公開的，後來我就報了案」。

2020年10月，肖洪飛被詐騙一案在深圳市公安局龍崗分局立案。 2021年7月，公安機關成立專案組，但至今仍未破案。

肖洪飛被騙後資金鏈斷裂，更沒有錢聘請專業律師。他介紹，自己一直有學習法律專業知識，但沒有從事法律行業，於是索性到律師事務所工作，並瘋狂學習專業法律知識，之後更自行開設法務公司，為大眾提供法律咨詢及法律文書代理等服務。

肖洪飛表示，他因為被詐騙一案需要經常出入公檢法機關單位，協助警方破案，為了體現「法律公平公正」的形象，和得到更多的人尊重，便決定留四方形髮型。去年8月，成為法務主任的肖洪飛更因為奇特的髮型、在社交平台上收藏大量美女貼文的愛好，以及誤入殺豬盤被詐騙的經歷在網上爆紅。

然而，6月12日、14日，肖洪飛相繼收到兩份法院傳票，均是關於名譽侵權糾紛。起訴者為已註銷公司深圳市某信息科技有限公司法定代表人汪先生與該公司在海外母公司，均是此前詐騙肖洪飛的相關公司。

起訴狀顯示，起訴方均要求肖洪飛停止侵權行為，刪除侵權影片及文章；在相關帳號中公開道歉，消除對原告的不良影響。同時，賠償兩方原告精神撫慰金各10萬，賠償其中一方原告維權公證費12200元；被告承擔兩場官司的全部訴訟費。

肖洪飛已向法院提交相關舉證材料，「因為我之前在網上曝光了他們的資金盤詐騙，他們現在來起訴我，這還有天理嗎？真的是純屬扯淡」。

目前，肖洪飛與妻子分居兩地，身處衡陽的他仍有200多萬外債，只能通過網上直播接案，或做法律諮詢方面的工作，未來他準備一邊做兼職，一邊直播帶貨，賺生活費補貼家用。他又稱，妻子已揚言今年內未能追回此前受詐騙的600多萬就要離婚，「我現在壓力很大，一天只吃一頓飯，沒有胃口」。