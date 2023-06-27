佛祖也逃不過被拍賣？　樂山大佛景區管委會：符合規定公開出讓

佛祖也逃不過被拍賣？近日，網絡流傳一則「樓市下跌，佛祖被賣」消息，指四川著名景點樂山大佛景區30年經營權整體轉讓，以17億元（人民幣，下同）價格成交。相關工作人員回應表示，拍賣其實發生於幾年前，符合規定，經營權是公開出讓。



據內媒《封面新聞》報道，近日，內地網絡流傳「四川大佛被賣了」的消息，並有相關競拍圖片，配題為「樂山大佛景區觀光遊覽車和攤點30年經營權整體轉讓」、「30年經營權賣了17億，佛祖是做夢都沒想到啊，他竟然也有被賣掉的一天。」該圖片顯示，限時競價結束時間為2021年11月29日17點，當前價為1709950400元，保證金為150000000元。

公開信息顯示，該項目掛牌起止日期為2021年10月26日-11月29日。景區觀光遊覽車和攤點的30年經營權由樂山大佛實業有限公司獲拍。

6月26日，樂山大佛風景名勝區管理委員會表示，該交易確實存在，但並非近期發生，而是幾年前。相關方表示，這是按照相關管理條例，正常工作。工作人員表示，該拍賣是符合規定的，「根據相關管理條例，該經營權就應該公開出讓。」

根據樂山市人大常委會發布的《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》，樂山大佛保護範圍內禁止擅自出讓或者變相出讓世界遺產資源；在樂山大佛保護範圍內從事經營活動，應當經樂山大佛保護管理機構審核同意後，依法辦理相關審批手續。樂山大佛保護管理機構應當根據規劃要求和資源環境承載能力對經營活動實行總量和區域控制。