聯名熱？LV上海聯名咖啡店推「購書贈包」活動　引民眾搶購熱潮

夏日炎炎，不少品牌推廣別出心裁。近日，法國品牌Louis Vuitton在上海聯名三間咖啡店，推出「咖啡+書店+奢侈品」組合，在咖啡店最低消費580元（人民幣，下同）購書，即可獲贈印有LV logo的帆布袋，共有三種顏色，引發民眾搶購熱潮。



據悉，本次LV與三間咖啡館合作開展的「限時書店」活動，分別為永嘉路Metalhands咖啡館、奉賢路300號Manner咖啡館和武康路Plusone咖啡館，使用經典紅、薄荷綠、落日黃等明亮顏色，呼應近期風靡內地的「多巴胺穿搭」（Dopamine Dressing）。

據內媒《澎湃新聞》報道，購買規則為在三間「限時書店」內購買兩本品牌書籍，即可獲贈一個印有品牌logo的帆布袋，三間店顏色各不相同，所售書籍最低290元一本。不少市民前往搶購，拍照打卡，亦有不少外賣員代買。有保安表示，隊伍中已經有黃牛出現。

武康路店一名工作人員表示，所售書籍類似品牌宣傳冊、紀念冊，不是國內出版物，經過相關流程引入國內，平時在該品牌官網和展會期間銷售，這次特別舉辦「限時書店」線下活動。經典紅、薄荷綠、落日黃三種顏色，分別代表北京城市指南、上海城市指南、成都城市指南三本書的顏色。城市指南的內容包括介紹酒店、餐廳、博物館等各城市特色。

對此，有消費者表示「覺得蠻好玩的就過來了，當然主要還是為了帆布袋，但我不會從黃牛那邊買的，因為不知道真假」，有消費者表示「是中產不夠收割了嗎」、「這就是割韭菜」、「580元買一個帆布袋不值得」，也有消費者表示其中有品牌價值，不能單純用價格來衡量「值不值」。

品牌跨界聯名成常態？媒體：既是營銷，也是廣告

報道稱，近年來，品牌跨界聯名似乎成為常態，既是一種營銷方式，也是一種廣告模式。本次LV聯名三家「限時書店」的門面色彩和LV前幾天發布的2024年新品色彩對應，打著「咖啡與書」旗號的快閃店，同樣在為品牌新品造勢。此前，意大利品牌FENDI亦曾和內地知名茶飲品牌喜茶推出聯名飲品，引發搶購打卡熱潮。

對於本次活動，從事書店管理工作的吳昊受訪時表示，「奢侈品+咖啡+書店」的組合確實吸引眼球，但卻是對「書店」的一種膚淺認識。 無論是商品屬性還是內容屬性佔據主導，都不應讓行銷變成「買帆布袋子送兩冊書」的境地。

而業內人士表示，聯名方式能夠進一步加強品牌的曝光度和消費端對於品牌的感知度，甚至實現名利雙收，有利於創造更多人氣商品及流量關注，增加消費者互動，提升用戶粘度（Customer Stickiness），在滿足消費者獵奇心理的同時，提升品牌知名度。