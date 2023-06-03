廣東生蠔咖啡、寧夏牛肉湯拿鐵　特調咖啡如何席捲中國？

近年，內地茶飲、手調飲品和咖啡店百花齊放。要在芸芸競爭對手中突圍而出，少不免需要噱頭，「特調咖啡」應運而生。

「萬物皆可咖啡」，這些咖啡的配搭十分有創意，近乎突破世人想像，皮蛋、生蠔、章魚......到底是什麼味道？以下齊來盤點這些創意特調咖啡。

皮蛋咖啡掀風潮 到底是什麼味道？

這埸創意特調咖啡的比拼，由皮蛋咖啡拉開戰幔。

皮蛋的蛋黃帶點腥味，與咖啡的味道融合後反應兩極。喜歡吃皮蛋的人會覺得咖啡味道蓋過皮蛋，沒有太多腥味，而且皮蛋的蛋白像仙草凍，口感彈牙。（圖片來源：iiiok_@小紅書）

一間位於山西南昌的咖啡店推出了皮蛋咖啡。咖啡師將原隻皮蛋完全搗成蓉，放進杯底，依次倒上鮮奶、咖啡和冰塊，最後串上一顆完整的皮蛋掛在杯口，皮蛋咖啡就大功告成。



據網民反饋，皮蛋的蛋黃帶點腥味，與咖啡的味道融合後反應兩極。喜歡吃皮蛋的人會覺得咖啡味道蓋過皮蛋，沒有太多腥味，而且皮蛋的蛋白像仙草凍，口感彈牙。

章魚和生蠔 海產咖啡成潮流

也許是海鹽咖啡的鹹香和苦澀味道為商家帶來靈感，有咖啡店大膽以海產來沖泡咖啡。

乘着海產咖啡的熱潮，廈門一家咖啡店3月推出了章魚拿鐵咖啡，一隻碩大、看起來肉質飽滿鮮美的章魚，浸泡在一杯冰拿鐵咖啡裏。

咖啡店亦特意推出了土筍凍脆皮號角，讓客人一起配搭章魚拿鐵品嘗。（圖片來源：古谷小町@小紅書）

除此之外，廣東湛江一家咖啡店也推出了生蠔咖啡。店家先把生蠔洗淨並開殼，並倒上用滾燙的開水萃取的濃縮咖啡液，將生蠔燙至三分熟，接着把生蠔和咖啡液放進加檸檬氣泡冰水，一杯冷萃生蠔咖啡就完成了。

鹹香的生蠔掛在苦澀的咖啡上，加上檸檬的酸味，你敢嘗一口嗎？（圖片來源：超琪@小紅書）

究竟為何如此衝擊味蕾和視覺的咖啡，能在商家間蔚然成風？

創意咖啡老是常出現 只為奪人眼球？

截至2023年5月，全中國現存咖啡相關企業達17.7萬家，光是上海就已有超過8,000家咖啡店，可想而之，咖啡在中國競爭有多激烈。

如今，一杯被繪上精緻拉花的奶泡咖啡已滿足不了年青人對「咖啡」的想象。為了讓品牌在芸芸對手間屹立不倒，咖啡就如手搖茶飲般，必須在原料、工藝和技術上持續推陳出新，以迎合消費者求新、求變的心理。

不少咖啡店會以季節限定、地方風味為宣傳噱頭，招徠客人光顧，例如上圖在夏天推出的綠豆冰拿鐵。（圖片來源：吃货大J @小紅書）

而一些小型的咖啡店無法在資金、規模上與瑞幸、星巴克等連鎖咖啡店相比，只好從這類特調咖啡另闢蹊徑。

在咖啡前加上「特調」二字，意味着咖啡師有更大空間發揮創意，加入不少與咖啡風馬牛不相及的食材，讓消費者想象：到底是什麼味道？

特調咖啡的創新，增加了產品的話題性，間接提高了銷量，讓咖啡店能在一眾對手之中脫穎而出。

咖啡不可亂飲？猶如雙面刃的特調咖啡

特調咖啡的出現原意是為了讓對咖啡不感興趣的人也願意嘗試咖啡。這些充滿創意的特調咖啡，讓不少小型咖啡廳賺了一波熱度，但同時亦猶如雙面刃般，對咖啡店的口碑聲譽有一定影響。

喝一口特調咖啡，其實也讓消費者頗為掙扎。

不少特調咖啡所配搭的食材味道與咖啡不相襯，而且定價比一般咖啡高，難免讓消費者認為商家沒有用心做好產品，只想透過炒作，提高知名度。

特調咖啡如雨後春後春筍般出現，例如圖中的寧夏牛肉湯拿鐵和涮五花肉拿鐵。（圖片來源：咖啡師趙小大Jiro@小紅書）

另一值得關注的議題，是特調咖啡的食品安全風險。

咖啡師的專業在於沖調咖啡，他們畢竟並非廚師，食材的新鮮度、如何處理和存放是他們製作特調咖啡時需要格外留意的地方。

以圖中的刺身咖啡為例，海蝦、帆立貝及三文魚在濃縮咖啡液的沖泡下被燙至半生熟，在室溫的環境需要盡快飲用，否則就會產生食品安全問題。（圖片來源：湛江.吖保@小紅書）

浮誇能吸引大眾的目光，但這種目光在如今流量經常轉變的環境，也容易稍縱即逝。

小本經營的咖啡店要留住消費者，在推出特調咖啡的同時，更多的是需要關注咖啡本身的品質和味道，才能贏得大眾口碑，走得更遠。

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