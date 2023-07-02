蔡徐坤一夜情要求墮胎事件發酵　央視下架所有影片　封殺在即？

內地知名藝人蔡徐坤被爆出與女子一夜情並要求墮胎，而其母還在對方家中裝偷拍鏡頭監控女方，一系列事件引發輿論高度關注。



據內媒《紅星新聞》2日（周日）報道，官媒央視的網站、APP、微博等平台均已下架蔡徐坤的影片和相關資訊。



《紅星新聞》報道指，在央視頻APP和央視頻微博搜索蔡徐坤，均無相關結果。在央視網輸入蔡徐坤，也顯示「抱歉，沒有找到『蔡徐坤』的相關視頻結果」。

在央視新聞APP中搜索蔡徐坤，2日晚上20:21分還能搜索出相關內容，但在20:28分則搜索不出和蔡徐坤有關的信息。

此外，據國家企業信用信息公示系統顯示，6月28日，北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄。

據早前報道，由於蔡徐坤出道多年，代言品牌較多，7月1日北京廣告協會發通告提醒品牌方，對內地男歌手「蔡某某」做好風險把控。

據內媒統計，目前其合約內的代言品牌多達18個，其中不乏國際奢侈品，如Prada、TAGHeuer等。蔡徐坤事件發生後，由於暫不清楚是否涉及法律問題，其代言的品牌方「騎虎難下」，目前暫未有品牌方發布回應聲明。

據此前報道，上月，蔡徐坤被爆出與一名女性發生性關係，一個月後女方發現懷孕，告知蔡徐坤卻被要求去墮胎。期間，蔡母還因懷疑女生假懷孕，跟蹤、甚至在女方家中安裝偷拍鏡頭等監控女方；還提出支付女方50萬人民幣了事。