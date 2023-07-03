西安交大典禮校長雨中致辭　書記撐傘　網民：給畢業生的最好一課

據《西安新聞網》報道，7月2日，西安交大校長王樹國在畢業典禮中致辭時，突然大雨傾盆，隨後，書記盧建軍上前為校長撐起雨傘，雨中發言一幕令許多網民感動並大讚是「給畢業生的最好一課」。



7月2日上午，西安交大2023屆研究生畢業典禮在創新港舉行。校長王樹國為畢業生致辭時，突然天降大雨，王樹國繼續在風雨中寄語致辭。隨後，西安交大黨委書記盧建軍為王樹國校長撐起了雨傘，二人在風雨中為畢業生完成這場特殊演講。

在演講中，王樹國表示：「我們是西遷精神的傳人，我們是交大人，交大從誕生那天開始，就心懷家國情懷和國家興亡，我們始終承擔著國家使命。 所以，在新時代，我們要勇於開闢新賽道，在新賽道上做時代的『弄潮兒』。」

西安交大典禮校長雨中致辭，書記撐傘。（西安新聞網）

王樹國發言道：「大國博弈、區域地緣政治、技術封鎖……給我們帶來了諸多挑戰，但是我們不能停下腳步，我們只有大膽前行，就像今天這場風雨一樣，我們仍然在前進的道路上履行我們的職責，展示交大人的風采。 交大人心懷家國，即使風雨兼程，不能阻擋我們前進的腳步！即使困難險阻，不能阻止我們成為世界之光的信念！交大人，加油！」

報道稱，這一幕「雨中情」引來廣泛網絡關注，並登上熱搜，不少網民表示十分暖心動容。有網友稱「這是給畢業生們上的最好一課」。

據公開資料顯示，盧建軍2019年7月任陝西省委常委、秘書長，省委直屬機關工委書記（兼）。2020年11月任西安交通大學黨委書記。此前歷任西安科技大學副校長，西安郵電學院院長，西安郵電大學校長、黨委書記，陝西省委科技工委書記、省科技廳廳長，省發展和改革委員會主任、黨組書記等職，任西安交大黨委書記一職近3年。

王樹國於2017年5月任西安交通大學黨委副書記、校長。此前歷任哈爾濱工業大學副校長，黑龍江省科技廳廳長、黨組書記，哈爾濱工業大學校長。2014年4月任西安交通大學黨委常委、校長，任西安交大校長一職已達9年。