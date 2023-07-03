90後女生患小腦萎縮　獨行400米路回家獲網民盛讚：你會走得更遠

來自浙江紹興的沈琳，曾與很多普通人一樣，希望趁年輕到處遊歷，但突如其來的疾病改變了她的人生軌跡，更逐漸剝奪她的所有運動能力。不過，沈琳一直樂觀面對，每天都堅持鍛鍊，近日更成功獨自走過400米路回家，獲一眾網民盛讚。



沈琳生於1993年，她出生不久後，父親就因車禍長期臥病在床，母親一邊工作努力養家，一邊母兼父職照顧她，直至2011年父親去世。

大學畢業後，沈琳在杭州一家醫療器械公司做翻譯，經常出差，又要到德國、新加坡做展會。在工作之餘，沈琳學習法語，還兼職做過模特兒，終於在兩年後存夠10萬元人民幣，做好出國準備。

2017年，沈琳發現身體出現異常，包括說話時會顫抖，臉部肌肉抽搐跳動，喝水、吃飯時會嗆到，眼睛看遠處有重影，平地走路也會絆倒。她之後接受基因檢測，結果確診遺傳性脊髓小腦共濟失調症（小腦萎縮症，SCA）。

為了不讓母親擔心，此後一年多的時間內，沈琳一個人陷入恐懼，但對於母親而言，始終有一個心結困擾着她，「女兒得了罕見病，24歲以後出現症狀，她隱瞞了我一年的時間。這個事情想起來我的心就很痛，至少在一年的時間裏她在獨自承受。」

在母親的陪伴下，沈琳每天鍛煉、復健，但疾病讓她失去對身體的控制。2020年5月，她崴傷腳踝，手術出院後只能坐輪椅，她不斷地提醒自己「你得慢，不然摔了更加慢」。

2020年冬天，她跟着專業的健身教練訓練，2個月後已可用步行器取替輪椅。她每天堅持鍛煉，包括練習英語來鍛煉口腔和舌頭的靈活度，做肌肉練習、練平衡操、引體向上、深蹲、單側踮腳等等。

在沈琳的抖音帳號中，大部分都是她的鍛煉影片，「我拍視頻是希望自己能說一些話，做點事幫助一些人」。

疾病剝奪了沈琳所有運動能力，她近幾年已經不能行走，「近期，我想着我不能就一直在家裏待着，我得出門，所以就想試一下看能不能藉助行器，走出家門」。

沈琳曾多次嘗試下車後自己走路回家，但每次都以失敗告終，只能求助於母親。直至6月27日，沈琳終於獨自走過400米路回家，她更拍片與其他網民分享喜悅，「我走到家了！我好厲害啊！」

沈琳表示，她不確定現在的堅持是否有用，「但我確定放棄，就等於把自己的人生直接丟進臭水溝」。

網民睇法：

400米算啥呀，下次就是4公里，40公里，你還得走遍全國，走遍全球哇



400米算什麼 你會走的更遠



知道嗎，你燦爛的笑容更厲害，生活不易，你卻用堅韌擊碎了它，你真的好厲害



哇！ ！好棒誒！ ！加油呀！ ！



堅強的你一定會愈來愈健康，愈來愈幸福



你笑的好燦爛，加油

