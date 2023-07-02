10歲男童蓄超長髮常被問「你是女生？」窩心原因曝光獲同學支持

台灣癌症希望基金會昨日在高雄鳳山行政中心舉辦捐髮活動，共有58名捐髮者及16名義剪志工共襄盛舉，捐髮者包括母子檔、癌友以及癌友家屬，7歲的捐髮者李星曈說，有些大哥哥、大姊姊化療時會掉頭髮，希望捐出自己的頭髮讓他們恢復自信。



李星曈的嫲嫲、爸爸、姑姑、媽媽及11歲姊姊李星霓都曾捐過髮，李星曈是第2次捐髮，姊姊李星霓已有3次捐髮經驗。李星霓1歲半時被診斷出罹患卵黃囊腫瘤，化療時會掉頭髮，李父當時曾剃光頭陪她，李星霓經過治療後恢復健康，現在每年回醫院追蹤一次即可。

李星霓說，自己還是嬰兒時曾經罹癌，爺爺也曾罹患癌症，罹癌的人化療後會掉頭髮，她想要幫助癌友，才會參加捐髮活動，她已捐3次，今年因為頭髮長度還沒達到30厘米，還不能捐髮，就陪妹妹來捐髮。

髮型師Casa每次捐髮活動都協助捐髮者修剪頭髮，她第9次擔任義剪師，11歲女兒黃祤甄看媽媽做公益的背影長大，也想留髮捐出幫助癌友，黃祤甄捐出留快3年的頭髮，她說，剪下頭髮做好事助癌友，讓她感受到原來頭髮是這麼的被需要。

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10歲的周冠勳與46歲媽媽陳秀麗相約蓄髮捐髮。周冠勳說，看到家人罹癌治療時的落髮樣貌，決定要幫助癌友，開始蓄髮，剛開始常被同學問「你是男生還是女生?」，但他堅持捐髮目標，並不以為意，後來有機會在自我介紹時，提及自己留長髮的緣由，獲同學理解與支持。

台灣立法委員邱議瑩說，她曾經罹患癌症，對於癌友的需求更能感同身受；雖然癌症不再等於絕症，但身心的壓力讓病友在治療中備受煎熬，特別是落髮對許多癌友帶來衝擊，一頂假髮可為他們帶來希望與自信，甚至重新接納自己讓癌友更有信心接受治療。

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台灣癌症希望基金會董事羅盛典說，癌症治療造成的落髮，常將癌友逼向放棄治療的臨界點，加上假髮費用昂貴，並非每名癌友都可負擔，基金會2002年率先成立假髮銀行，每年服務近3000人次，隨著服務需求增加，2006年起啟動募髮行動，號召台灣大眾捐髮及假髮製作經費，希望透過眾人參與創造出巨大的影響力。

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