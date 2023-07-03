江西3名留守兒童遭男鄰居屠殺　家屬：兇犯猥褻女兒，欲性侵嫲嫲

上月中旬，江西贛州發生一起兇殺案，一戶人家3名孩子遭人殺害，引發關注。7月1日，當地警方通報稱，犯罪嫌疑人郭某某已抓捕歸案，經審訊，郭某某對其犯罪事實供認不諱。目前，該案件偵辦工作正在依法有序進行。



知情人曾透露，受害者與郭某某合租住在一套單位內，疑似因鄰里矛盾郭某某將孩子殺害。不過今日（3日）被害兒童的奶奶（嫲嫲）表示，犯罪嫌疑人曾欲侵犯她，但被她制止，還曾摸孫女私隱部位。兒童母親張女士稱，案發當天兩家人並無任何衝突。



據《新京報》報道，江西於都縣公安局7月1日發布警情通報稱，6月12日18時許，該縣寬田鄉發生一起致3人死亡刑事案件。案發後，當地警方組織警力偵辦，於當晚20時許將犯罪嫌疑人郭某某抓獲歸案。經審訊，郭某某對其犯罪事實供認不諱。

于都縣公安局發布警情通報

知情人：兩家合租，因鄰里矛盾趁家長不在家行兇

7月2日上午，一位知情人士透露，3名死者均為孩童，最大的8歲，最小的僅有9個月。父母平日在外打工，孩子由奶奶照看。嫌疑人郭男與被害人一家為同村人，為方便孩子讀書，兩家人共同租住在鎮上一戶民房中。

嫌疑人郭男因鄰里矛盾，趁奶奶外出時將3個孩子殺害。日前，當地政府已成立工作專班安撫家屬，並幫助協調法律援助及其他善後事宜。

據悉，郭男今年48歲，無正當職業，家庭條件一般。「被害人的奶奶60多歲，不怎麼識字，郭某的孩子讀中學，被害人家8歲的那個孩子經常到2樓去，讓郭某的兒子教寫作業。」知情人表示，5月12日時，兩家人曾因小孩之間的矛盾，在大街上發生激烈爭吵。經調解後矛盾暫時平息，兩家人仍租住在一起，「平時難免磕磕絆絆，但沒再大吵大鬧。」

1個月後，郭男趁孩子奶奶不在家，突然作案，「在（下午）5點30分到5點45分作案，作案後就買車票去縣城了，6點鐘，被害人奶奶回來看到（現場），當時就暈倒了。」

被害人家屬發聲：犯罪嫌疑人曾摸孩子隱私部位 案發當日無衝突

今日，據紅星新聞報道，孩子母親張女士介紹，她與孩子父親一直在外打工，奶奶在家帶三個孩子，兩個女兒分別5歲和8歲，最小的兒子只有9個月。張女士表示，她並不認識郭男，案發當日兩家沒有發生任何衝突。「郭某某趁孩子奶奶回老家給孩子拿作業本時動手，（孩子奶奶的）來回路程大約半小時。」

孩子奶奶透露，兩家人住在一套房裡，有時孫女在客廳或上樓都會碰到郭男。郭男總是會抱兩個孫女，孫女也曾告訴奶奶，郭男抱她時會摸她的隱私部位。「我要郭某某不要抱我孫女，因為這事我們吵過，可能最大的矛盾就是這個。」

張女士表示，她曾聽奶奶提起過郭男對孩子動手動腳的事情，為此她還專門打電話警告對方。

犯罪嫌疑人曾欲侵犯老人被制止

奶奶還表示，郭某某幾次想侵犯她，被她制止。案發前幾日，她帶小孩進屋後沒關門，郭男尾隨進來，她讓他出去，還拿小孩的褲子抽打了他。「他強行要睡我身邊，我堅決拒絕了。他拿100塊錢（人民幣））給我，我制止了他，警告他別侮辱我。」孩子奶奶稱，郭男強行將她按在床上，她拼命踢他肚子，郭男才終於罷休。

張女士表示，奶奶現在住在相關部門安排的安置房內，相關部門還給家裡捐款。「現在只想要為3個孩子討回公道。」張女士稱，目前3個孩子還未下葬，他們也未收到來自郭男的道歉，只希望司法機關能嚴懲兇手。