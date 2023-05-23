遭長期校園霸凌　江西14歲少女投河身亡　家屬：4秒內被打7個耳光

5月20日，江西九江都昌縣一名14歲少女曹萍在家附近投河身亡。據家屬提供影片顯示，女孩去世前一日曾遭多人扇耳光。23日，當地多部門已介入調查。



《極目新聞》報道，14歲的曹萍在當地一所中學讀中二。女孩表姑李女士介紹，曹萍的父親智商低下，常年在外打工；母親患有精神方面疾病，但曹萍與哥哥的智力都正常。

5月20日下午3時許，一位村民在村裏的池塘發現了曹萍遺體，隨後通知其家人。

事發後，曹萍家人從學校同學處得知，在投河前一日，曹萍被同班同學從就讀學校帶到另一間學校附近，被十多人扇耳光，過程還被拍攝影片。家人得知情況後向警方報警。

李女士提供的一段4秒影片顯示，短短時間內，曹萍被連扇7下耳光。李女士透露，事發前一年，曹萍就曾說過想換一所學校讀書或休學，稱自己在學校被欺負。

輕生前，曹萍發布了一條微信朋友圈：「走啦，祝你們天天開心哦。」她還留下了遺書，上面寫道，「好啦，我走啦......別找我了，把我忘了吧!」

曹萍的好友曹麗稱，5月19日晚上9時許，曹萍突然在好友微信群裡發了幾條訊息稱，「很開心可以認識你們哦。」「和你們成為朋友我很開心。」「我在這裏向你們道謝，你們不要太想我咯。」，曹麗和朋友感到奇怪，紛紛詢問曹萍「怎麼了」，但都沒有得到回覆。直至20日下午，她才從其他朋友口中得知曹萍身亡的消息。

曹萍家屬稱，「校方就是說，在學校外面出事的，他們就不管」。該地區鄉政府工作人員回應內媒表示，鄉政府已經介入，正在聯合警方及教育局處理。當地教育局回應，具體情況以警方後續通告為準。