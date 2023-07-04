北京高溫持續　49歲導遊頤和園內工作2小時　患熱射病不治離世

7月2日中午，北京一名49歲導遊結束頤和園行程後，暈倒在大巴車內，送醫搶救無效後離世，醫院證明顯示，其因熱射病去世。

據當日北京氣象局12時20分發佈數據顯示，當日12時，北京市大部分地區氣溫在35-36℃之間，其中南郊觀像台氣溫36.3℃，高溫黃色預警持續。



據紅星新聞報道，離世導遊從事導遊工作已有20多年，因資歷較深，同時和朋友們稱他為「龔哥」。此前為歐洲國家出境遊帶隊導遊，疫情期間轉接國內團體遊。

龔哥的同事劉先生稱，2日他趕到搶救龔哥的航天中心醫院時，他已被宣布死亡，死亡原因是「熱射病」。

據劉先生介紹，7月2日上午10點左右，龔哥帶領一隊學生團進入頤和園景區參觀遊覽，中午12點離開頤和園，返回旅遊巴士到飯店吃飯。在旅遊巴上，司機察覺龔哥不太說話，到了飯店後，司機發現龔哥已暈過去，便撥打120急救電話，送醫後龔哥經搶救無效不幸去世。

北京頤和園。

49歲獨生子 母親患阿爾茨海默病

龔哥另一位同事劉女士稱， 49歲的龔哥是家中獨子，一直未婚，生前特別開朗和熱心，他去世後，是其生前的朋友在幫忙料理後事。

「龔哥的父親今年80歲了，平時一個人生活，龔哥的母親幾年前患上了阿茲海默症，現在在養老院。」劉女士說，「平時去養老院看母親時，都是龔哥開車拉著父親一起去，我們今天去龔哥家，龔哥的父親還說，以後兒子不在了，都不知道該怎麼去養老院看望老伴兒，聽得我們很難受。」

劉女士表示，龔哥生前身體比較好，過去出境遊坐十幾個小時飛機都沒問題，最近也沒聽說過他身體不適。

北京發佈極端高溫熱浪災害預警

劉女士表示，當日在頤和園講解1個多小時後，堅持將老師同學們送上車。他離世後，旅行社也曾到龔哥家中探望，處理後續事宜。旅行社也表示，將積極跟進此事。

7月3日，北京應急局近期會同北京市相關單位對2023年7月份北京地區自然災害風險形勢進行分析後判斷，7月份本市將進入自然災害高發期，其中，極端高溫熱浪災害風險不容忽視，請市民避開正午時段外出，縮短戶外停留事件，做好防曬防護。

「氣象北京」7月2日中午12點20分發布當日氣溫。（微博）

但劉女士表示，對於導遊來說，即使天氣炎熱，也難以停下手中的工作。尤其目前是暑期旺季，導遊若不接團，有可能會喪失淡季時期的接團機會，將沒有收入。

工作崗位離世 律師：應當認定為工傷

針對此事，河南澤槿律師事務所主任付建表示，導遊在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的，應當認定為工傷。且其堅持將工作完成，說明盡職盡責，熱射病屬於嚴重中暑，具有突發性，是造成導遊去世的主要原因。

付建稱，導遊與旅行社雙方之間存在事實上的勞動關係，旅行社有義務為員工繳納社會保險，根據《工傷保險條例》的規定，應當參加工傷保險而未參加工傷保險的用人單位職工發生工傷的，由該用人單位按照本條例規定的工傷保險待遇項目和標準支付費用。