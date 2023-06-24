汶川地震「敬禮娃娃」高考637分　獲北大邀請：不辜負幫助我的人

曾在2008年汶川大地震感動全中國的「敬禮娃娃」郎錚，如今已18歲，6月23日他收到自己的高考成績，郎錚考了高於他預期的637分，成績可以排在四川省前30名，優異的成績也讓他收到了北京大學和中國人民大學的邀請。



郎錚表示，自己準備報考北京大學，以後希望從事公務員相關工作，為人民服務，回報社會，「不辜負那麼多關心我、幫助我的人」。



郎錚現在長到185cm，老師稱讚他的性格陽光開朗：

2008年汶川大地震，當時在北川災區年僅3歲的郎錚左手臂受傷被埋超過20個小時，後幸運獲救，他躺在小木板臨時製成的擔架上，由8名解放軍抬着，郎錚伸出小小的右手向解放軍敬禮，這一幕感動許多人，在網絡瘋傳，郎錚也被封為「敬禮娃娃」。

汶川大地震15年後，郎錚已是應屆高考生，他23日晚間查到高考分數達637分，全家人都很激動，其中，語文129，數學126，英語143，文科綜合239。郎錚表示，比自己預估的分數高了10分，準備填報北京大學，郎錚表示，因為自己喜歡歷史、國際政治，未來專業方向也準備填這個。

郎錚的班主任透露，郎錚成績平時能排到年級前十，但他很理智不會以成績評價自己，「他性格開朗活潑，擁有很多朋友」，班主任又指，朗錚平時愛看新聞週刊、打籃球。

對於未來，郎錚表示想從事公務員相關工作，為人民服務，「不辜負那麼多關心我、幫助我的人」。郎錚也強調，未來會踏實走好每一步，「無論走進哪所大學，都會心懷感恩，努力學習成為一個對國家、對社會有用的人。」