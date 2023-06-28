QS大學排名｜北大清華位列全球17及24名　力壓東京大學、南洋理工

周三（28日），國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）公布2024年全球大學排名，並首次將就業能力和可持續發展指標納入排名體系。

中國（大陸）方面，合共有71間高校榜上有名，僅次於美國的199間和英國的91間。當中，北京大學全球排第17名、亞洲排第2名，清華大學全球排第25名、亞洲排第3名，均較去年有所下跌。



北京大學全球排第17名、亞洲排第2名。（北京大學官網）

中國（大陸）高校中，進入全球前100名的除了北京大學和清華大學之外，還包括浙江大學（44名）、復旦大學（50名）、上海交通大學（51名）。進入全球前300名的有中國科學技術大學（138名）、南京大學（141名）、武漢大學（194名）、同濟大學（216名）、哈爾濱工業大學（257名）、北京師範大學（271名）、華中科技大學（275名）、天津大學（285名）、西安交通大學（291名）。

QS官方發布消息指，近年來，中國（大陸）一流大學迅速崛起，但在後疫情時代發展速度減緩，這主要是由於新冠大流行後全球流動限制引起的國際學生數量和教職員工數量的減少。

QS官方表示，目前，中國的就業競爭非常激烈。QS的僱主聲譽指標排名也反映了這一趨勢，在進入榜單的71間高校中，有46間大學的僱主聲譽排名有所下降。目前，僱主聲譽指標總權重由之前的10%上升到了15%，這一調整反映了當今學生對高校就業成果的高度關注。

QS官方還指出，中國（大陸）高校的學術聲譽反映了其極具影響力的研究成果，這可以通過師均引用次數來衡量。但中國（大陸）尚無高校進入研究影響力全球前十名，進入前50和前100的高校數量居於全球第一，分別是13間和18間，且高校排名都在不斷提升。同時亦指出，中國（大陸）在研究方面的進一步發展受到了國際化程度不足的限制，並在一定程度上阻礙了中國（大陸）高校在全球排名中的持續進步。

上海交通大學全球排名第51名。（視覺中國）

至於本港，有7間大學上榜，當中5間排名齊跌，香港科技大學跌幅有最大，跌至第60位。全港排名最高是香港大學，列第26位，較去年排名跌5位，而香港中文大學則位列第47位，較去年跌9位。

台灣方面，台灣大學位列第69名。