李玟去世｜生前曾買逾20萬斤滯銷橙助農戶過冬　八旬老人含淚謝恩

女星李玟（CoCo）在家中輕生不幸離世，終年48歲，消息震驚兩岸三地。事後，其生前行善的事跡，例如在災區運送救災物資的照片被廣泛傳播，令網民慨嘆。據內媒周四（6日）報道，2016年1月，李玟在湖南長沙錄製節目時，得知老人張王漢冒大雪在路邊賣橙，便委託媽媽、姐姐購買滯銷的橙。老人現年83歲，得知李玟去世後，他含淚表示，當時李玟一共幫助村內銷售掉20多萬斤的橙。現時，村民們都很傷心。



志願者李曉陽憶述，2016年1月31日，氣溫低至0℃，長沙家家戶戶正準備歡度新年，可一條「麻陽老人雪夜睡在路旁賣冰糖橙」的消息在朋友圈廣傳。原來，來自懷化麻陽的張王漢當時到長沙開檔，打算賣掉家中3萬斤的冰糖橙以獲取生活來源，詎料到遇上一場大雪，不但導致橙滯銷，同時也無處安身，雪夜下只能與兒子以及多達逾700袋橙苦苦守候。

結果，消息一出，大批有心人專門找老人買橙，其中就包括了李玟。得知消息的李玟當時正準備去長沙參加《我是歌手》節目錄製，可由於飛機延誤，到不了現場，她於是委託在長沙的媽媽和姐姐去購買，當場購買了200斤橙。

在李玟與一眾有心人的幫助下，滯銷的橙總算有著落，燃眉之急得以解決。除此之外，李玟還給老人捐了2000元人民幣的現金，使他患有腦梗塞的老伴及時得到了治療；另還給老人一家送了兩件棉衣及幾箱補品等。

後來，一共66袋的橙，被李玟帶到了《我是歌手》的節目演播廳。當時大方的李玟請現場所有歌手與節目組工作人員一起吃，並表示66袋冰糖橙，寓意著新的一年「六六大順」，非常吉利。雖然並沒有親自與老人見上一面，但即使距離事件已隔了好幾天，李玟還是會惦記著老人，特意通過經紀人聯繫他，關心對方情況。

更難能可貴的是，當時麻陽官莊村近百噸橙因多產而滯銷，張王漢的事跡讓問題受到大眾關注。對此，李玟繼續其善舉，在其推廣與支持下，麻陽冰糖橙銷情變得火爆，正月7天有20多萬斤橙得以賣出，讓許多靠賣冰糖橙過活的農戶能夠安心過冬。

據官莊村村幹部李先生介紹，周三（5日），當李玟去世的消息被他轉發到村民的微信群後，村民們都很傷心。至今，張老還記得李玟幫助過他，聽到消息後，老人家也不禁流下了眼淚。

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