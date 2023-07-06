李玟去世｜台媒曝半年前突患乳癌　獨自勇敢抗癌老公樂裕民卻外遊

天后李玟5日離世，享年48歲。據台媒《ETtoday星光雲》報道，李玟生前除了飽受抑鬱症所苦，這半年更罹患乳癌，甚至對至親隱瞞，選擇獨自抗癌。



李玟2日在家中輕生，被86歲的母親發現後送醫，可經過搶救3天後仍撒手人寰。報道指，音樂製作人鄭在允事後痛心在Facebook表示，李玟幾個月前就告訴她自己遭受很多事情，包括偷偷地對抗癌症，「她是一個真正的戰士」。知情人士6日亦悲痛地表示，半年前，李玟突然罹患乳癌，但只能獨自默默地勇敢對抗，期間只有其姐姐陪在身邊，「連媽媽都不知道」。

李玟與富商老公Bruce。（騰訊網）

對於突然生病，他稱就是因為一直情緒差，「沒聽說過癌症都是情緒不好才有的嗎？」至於是乳癌第幾期，他則低調表示幸好發現得早，趕緊切除了腫瘤，後續也沒有做化療。

據李玟的姐姐透露，李玟輕生的主要原因，是她婚姻破裂，她生前三番五次捉到老公出軌，選擇一次次地原諒，對方卻變本加厲。而李玟去世前，二人早已分居，不過並沒有簽離婚協議。對此，上述知情人士崩潰地表示，「重點是她（李玟）一個人進了醫院，老公卻去旅遊，妳看這個傻瓜」。對於身邊人不斷苦勸李玟放手，但她完全聽不進去，該知情人士崩潰直呼：「真的很痛心！為什麼那麼傻！」

李玟遺產將全部都留給了媽媽。（微博）

另一方面，就李玟的喪事，家屬透露喪禮將以佛教的形式進行，而李玟的老公已緊急回港見最後一面。家屬又準備為生前疼愛歌迷的李玟舉行一場歌迷追思會，讓歌迷好好送別。至於遺產，李玟生前已立下遺囑，將10億港元的家產全部都留給了媽媽。

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