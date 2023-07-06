李玟去世｜習慣強顏歡笑、樂觀堅強　一文睇清「微笑型抑鬱」症狀

女星李玟（CoCo）因抑鬱症輕生離世，終年48歲。

在大眾眼中，李玟一直愛笑，有着陽光樂觀的形象，看似性格開朗的她卻患上抑鬱症。北京大學第六醫院精神科主治醫師、北京市心理危機干預專家組成員范滕滕介紹，「微笑型抑鬱」的患者大多出現在公眾人物身上，雖然沒有愁眉苦臉，但大部份都不願意主動求助。



范滕滕介紹，「微笑型抑鬱」也被稱為「隱匿型抑鬱」，此類患者不會愁眉苦臉、悲傷哭泣，甚至會表現出樂觀堅強的一面，但個人獨處或在私下場合，患者很難長時間保持所謂的「微笑」狀態。

范滕滕稱，微笑型抑鬱的患者往往不太願意將自己的悲傷向朋友或家人傾訴，部分患者通常具有較高的自尊心，不願意主動向人求助，「他們習慣性地用面具把自己偽裝起來，可能這也是一種心理防禦」。

他認為，如果沒有科學的認知，這部分患者反而容易進入一個惡性循環，很難及時得到外界的幫助，可能更加容易陷入孤立無援的境地。

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他提醒，微笑型抑鬱大多發生在公眾人物、高知群體等身上，原因是這部分人群需要對外界展示良好的形象，以及通過社交技能訓練，他們能夠在短期內掩飾自己內心的悲傷。

不過，這類患者的樂觀狀態大多無法持久，只能在某個時間段或某個特定場合展現，大多數時間仍處於悲傷狀態。若患者出現情緒低落，做事沒興趣，精力下降，包括飲食和睡眠變差等細節，或流露一些悲觀的想法等等，家人朋友要及時關心和了解。

范滕滕介紹，從藥物治療角度來看，微笑型抑鬱與普通抑鬱症沒有太大不同，主要差異體現在心理層面上。由於他們有時難以打開心扉，不願意主動求助，因此建立相互信任的醫患治療聯盟可能會更有難度。心理醫生或精神科醫生與其建立治療關係時，可能需要更多的「共情」，同時亦需要家人更多的支持和理解，幫助患者就醫。

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