每日放屁數十次　27歲OL竟患大腸癌第三期　醫生：2種屁味是警訊

據內地《都市快報》報道，浙江一名27歲OL近期不管吃甚麼，總是持續放屁，一天可以放數十次屁，令她非常尷尬。除了屁多之外，她還有經常腹瀉、腹痛的情形，原以為是自己吃得太辣，腸胃不適所致，在她的父母勸喻下，她才去醫院照腸鏡及CT，結果病理報告顯示，她已患上第3期大腸癌。



浙江醫院消化內科副主任周鋒透露，雖然多屁尚未被證實與腸癌有直接關聯，但部分腸癌患者的確出現頻繁放屁的症狀，最重要的是觀察「屁味」是否出現「血腥味」或「臭雞蛋味」。



周鋒指出，一些患有大腸癌的人士，可能會有腸梗阻、便秘等症狀，導致排氣增多，繼而頻繁放屁。而大腸癌的典型症狀，是包括有腹痛、腹瀉，以及明顯消瘦等現象，大便形狀及排便規律也會受到影響。如果只是放屁次數增加，身體無任何其他異常反應，就不必過於焦慮，「可能是飲食導致的，比如吃了過多的豆類，或者葷菜吃多了，也會容易多屁」。

浙江醫院消化內科副主任周鋒透露，雖然多屁尚未被證實與腸癌有直接關聯，但部分腸癌患者的確出現頻繁放屁的症狀，最重要的是觀察「屁味」是否出現「血腥味」或「臭雞蛋味」。(視覺中國)

兩種屁味要小心

周鋒透露，雖然多屁尚未被證實與腸癌有直接關聯，但部分腸癌患者的確出現頻繁放屁的症狀，最重要的是觀察「屁味」是否出現「血腥味」或「臭雞蛋味」。

臭雞蛋味的屁相當於蛋白質代謝到最後腐敗的味道，此時胃腸道可能出了問題；血腥味的屁，預示消化道有出血。血液積聚在患者胃腸道中，胃酸及腸道細菌把血液分解，有時排出的糞便會像柏油一般，屁也會有腥臭味。

​周鋒副主任說，當腸道有惡性腫瘤時，因癌組織糜爛、剝落、出血，再加上細菌的分解發酵作用，放的屁也有腥臭味。所以，大便顏色成黑色，或是腥臭味的屁，一定要去醫院檢查。

一些患有大腸癌的人士，可能會有腸梗阻、便秘等症狀，導致排氣增多，繼而頻繁放屁。而大腸癌的典型症狀，是包括有腹痛、腹瀉，以及明顯消瘦等現象，大便形狀及排便規律也會受到影響。(視覺中國)

五大腸癌發病訊號

​《都市快報》指出，腸癌與人們的生活條件和飲食方式有關。浙江醫院消化內科主任馮玉良主任醫師指出，如果出現如下五大訊號，就要考慮大腸癌的可能性：

​1.便血：便血原因主要為腫瘤破潰所致，便血，色暗紅，排粘液便，或者腥臭的膿血便。

​2.大便習慣改變：早期可出現腹瀉、便秘或腹瀉與便秘交替。也有些人表現為大便次數增多，便意頻繁，裡急後重。此外，大便也會出現變形、變細等表現。

​3.腹痛腹脹不適：腫瘤持續增長，部分患者會出現腹部脹痛不適。

​4.貧血：腫瘤生長需要大量血液供應，所以隨著腫瘤的逐漸增長，病人可出現不同程度的貧血。另外，便血也可導致貧血。

​5.腹部腫塊：右側結腸在解剖上具有腔大、壁薄的特點，腸腔內容物多為液狀，腫瘤可以向腸腔內生長，60%到70%的中後期病人可於右側中腹部觸及質硬腫塊，這是右側結腸癌的一個徵象。

​馮玉良主任指出，腸癌早期幾乎沒有症狀，有的可能只是腹部不適或者腹脹，這也是很多人並不在意的原因。有的患者因為出現便血症狀而誤以為是痔瘡，結果耽誤了治療。他建議，大家應重視腸癌的篩查，健康人群45歲以上應每年做便潛血的檢查。