內地男星鄧倫逃漏稅被罰1億沉寂一年多　再遭強制執行174萬元

2022年3月15日，內地藝人鄧倫涉嫌偷逃稅一事被曝光，鄧倫因偷逃稅被追繳和處罰1.06億元人民幣，隨後品牌迅速宣佈與鄧倫解約。近日鄧倫沉寂多時又上熱搜，但卻是在遭法院強制執行174萬餘元（人民幣，下同）。



據了解，鄧倫曾同迪麗熱巴、楊紫合作電視劇《一千零一夜》與《香蜜沉沉燼如霜》，加上曾和Angelababy傳緋聞，在內地知名度很高，亦是許多綜藝常駐嘉賓。許多粉絲惋惜他至今還不能復出。



天眼查App顯示，近日，鄧倫、上海盤海文化傳媒有限公司新增一則被執行人資訊，執行標的174萬餘元，執行法院為佛山市順德區人民法院，申請執行人為佛山市雲米電器科技有限公司，涉及服務合同糾紛案件。

據了解，2021年雲米宣佈鄧倫成為其全球品牌代言人。2022年3月，鄧倫因偷逃稅被稅務部門追繳稅款並罰款共計1.06億元。隨後，雲米品牌發文表示終止與鄧倫的合作關係，是第一家跟鄧倫切割的廠商。

2022年3月15日，上海市稅務局第四稽查局根據稅收監管中的線索，經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。通報稱，在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4,455.03萬元人民幣，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元人民幣。

鄧倫本人也發布致歉信，稱接受稅務機關的一切決定，願意承擔相關責任及後果。

據不完全統計，鄧倫在逃漏稅前，作為代言人合作的品牌多達15個，包括寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、聯合利華、桂格、君樂寶。有網民擔心他會和鄭爽、范冰冰一樣至今都未能完全復出。

此外，鄧倫還和發小們共同創立了火鍋品牌「火社火鍋」。天眼查App顯示，河北火社餐飲管理有限公司成立於2020年1月，法定代表人及執行董事、經理均為郭家熙。不久，該公司投資成立成都火社餐飲管理有限公司。隨後，成都火社公司又投資成立重慶社火、上海社火、青島火社、上海火舍幾家公司。2021年9月，同樣由郭家熙擔任法定代表人的北京火舍餐飲管理有限公司成立。值得一提的，上述火社火鍋關聯公司和鄧倫並無直接關聯。