內地高溫「臉基尼」爆紅　狂賣超30萬件　死亡時尚還是防曬聖品？

內地高溫持續，防曬衣、防曬帽、冰絲袖套、防曬口罩等「物理防曬」裝備熱銷，主打臉部防曬的產品「臉基尼」銷量激增。近期，不少微博網民都紛紛上傳穿搭自拍，引發熱議。



網民對「臉基尼」反應兩極，有人嘲諷是「死亡時尚」，有人則覺得「只要臉能不曬黑、曬傷怎樣都好。」義烏國際商貿城一家店舖透露，帶有帽簷的「臉基尼」目前已經賣出近30萬件。



據了解，臉基尼此前就一直有穩定客群。內媒指出，過去只要一到夏天，青島海濱浴場都會看到一個個戴著臉基尼面罩的大媽，他們不只帶著臉基尼在沙灘邊行走，更會穿著臉基尼下海游泳。據了解，臉基尼不僅可以防曬，還能預防海蜇，一直頗受青島人和當地遊客喜愛。

臉基尼的時尚概念來自青島海邊：

BBC報道也指出，「臉基尼」是由青島的游泳愛好者結合「臉」和「比基尼」兩個詞而成，用以形容在海灘日浴時所戴的防曬面罩。據了解，有些網民使用「臉基尼」時會搭配帽子或眼鏡，達到防曬「全副武裝」效果。

《央視財經》引述商家說法稱，今年明顯感覺到消費者對臉部防曬更加重視，所以他們推出多款防曬面罩，比如「武裝到脖子」的「臉基尼」，或是顏色漸層的「腮紅口罩」，都是熱門商品。

另外，內地電商平台數據顯示，廣東、北京、江蘇的消費者在防曬用品上消費最多，防曬衣、防曬口罩、防曬冰袖等產品銷量環比增長都超過了50%。此外，服飾類的防曬新品成交額同比增長180%。