91歲老婦跌跤後現｢孕吐｣　醫生：肚裏有完整胎兒　背後藏辛酸秘密

日前內媒報道一個神奇的醫學案例。有一名高齡91歲的老婦黃義均被查出「懷孕」，但她的丈夫在她30多歲時就離開人世。醫生檢查後發現老婦肚中的胎兒形狀完整，再檢查後，黃義均才吐露藏了60年的辛酸往事。



黃義均住在四川眉山市青神縣，膝下只有羅炳文一個兒子，最大的孫子也上了大學，四代同堂的一家人，生活美滿。

2007年夏日91歲高齡的黃義均外出打水，不慎摔了一跤。她感覺腰部抽了一下，心想一定是扭傷了，過幾天，她的小腿開始水腫起來，伴隨一些身體異常的症狀，「腰杆子作痛，吃不下去飯，覺得噁心想吐」。

黃義均兒子羅炳文和羅炳文的妻子，一起帶母親去醫院檢查，醫生一開始他就覺得不大對勁，因為看到老人鼓起的腹部，懷疑是肝硬化或肝腹水，導致老人噁心嘔吐。於是他立即給黃義均做檢查。

醫生幫老婦人詳細做了一次X光，結果顯示「懷孕了」。一般孕婦的懷孕週期是十個月左右，但從未聽過懷胎60年的。醫生指出，老婦肚中的胎兒發育完整，「兩個小腿蜷縮在肚皮上，雙手抱著腦殼，肋骨一條一條地看得清清楚楚。」

手術費高昂 腹中胎兒藏60年

黃義均回憶，1948年5月，當時自己的兒子羅炳文只有5、6歲，而黃義均當時有了9個多月身孕。某天，羅炳文回家一推開門，看到母親臉色發青，痛得在地上打滾。他立即叫來大人，把母親攙扶著送去醫院。

當時離家最近的醫院有幾十公里，而且只能搭船過去。就在黃義均剛上船不久，她就感覺腹中的胎兒沒了動靜。經醫生診斷，黃義均腹中的胎兒果真已經死亡。醫生建議黃義均立即進行手術，把死胎取出來，以免有生命危險。

但因是高額的醫療費和手術死亡的病例，黃義均拒絕做手術，黃義均回到家後，身體卻沒有出現任何異常，甚至之前由於懷孕導致的腰酸背疼，疲憊勞累的症狀都漸漸消失了，也就是說，黃義均腹中的死胎不但沒有讓母體感染或中毒，反而讓她的身體慢慢好起來。

為了徹底打消疑慮，羅炳文帶著母親，再次來到婦產科，找醫生討個說法，「胎兒的骨骼已經石化，就像石頭一樣，已經死了很多年了」。眉山市第一人民醫院婦產科的胡醫生說道，「估計是羊水破了後，胎盤裡的血和水排得比較乾淨，再加上胎盤裹得比較緊，把空氣也排了出來，這樣就可以慢慢引起鈣化」。

內媒指出，黃義均是吸收了死胎的養分，讓身體慢慢恢復。然後，死胎的軟組織逐漸鈣化，最終變成一個堅硬的團塊，至於老婦人的腰疼，醫生也發現，是因為腰背肌筋膜的炎症所引起，跟摔跤和胎兒都沒關係。

智利亦曾有91歲老婦腹中藏「鈣化胎」

據了解，類似案例在2015年也發生過，91歲老婦艾斯特拉被查出肚中有60年的鈣化胎。丈夫曼努埃爾在2015年1月過世，兩人已經結婚74年，始終膝下無子，也沒想到自己會懷孕，目前不打算開刀拿掉孩子，打算讓這個60歲的寶寶繼續住在腹中，用來紀念丈夫。